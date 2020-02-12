{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт Cash-U Finance рассказал, что делать с кредитом, если заемщика забрали в армию

Александр Соловьев перечислил варианты подходов к осуществлению выплат

Казань, 12 февраля. По данным Генштаба ВС РФ, каждый год растет число желающих служить в армии. Имеет ли право призывник получить отсрочку и не платить по кредиту? Прокомментировал финансовый эксперт МФО Cash-U Finance Александр Соловьев.

Что говорит закон?

Отношения сторон регулируются гражданским законодательством, в частности Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Получить длительную отсрочку на оплату текущего займа можно только в случае эпидемии болезней, землетрясения, наводнения и других стихийных бедствий. Служба в армии к таковым не относится.

Может ли призывник не платить по кредиту?

Ответ однозначный – нет. Но варианты выхода из ситуации существуют: во-первых, погасить небольшой микрокредит до отъезда в армию; во-вторых, попросить близких оплачивать взносы по кредиту; и в-третьих, взять недостающую сумму у поручителя или знакомых. Для этого нужно составить расписку и заверить ее у нотариуса.

Что будет, если не платить?

Нарушение условий кредитования может привести к снижению кредитного рейтинга по возвращении из армии; увеличению суммы микрокредита в несколько раз; постоянным напоминаниям о необходимости погасить долг, иначе дело будет передано в суд; потере части имущества в результате судебного разбирательства.

В банках могут отказать таким юношам, в то время как в МФО к таким клиентам относятся более лояльно и выдают займы после проведения скоринг-проверки. При корректном заполнении анкеты микрокредиты выдаются почти всем желающим, несмотря на призывной возраст. Потенциальным призывникам не нужно бояться брать микрокредит. Главное – идти на контакт с кредитором.

ООО МКК "Киберлэндинг"

ИНН 1659182700 / ОГРН 1171690064920

420021, РФ, РТ, город Казань, улица Г. Тукая, дом 125, офис 502

Свидетельство Банка России о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 07.03.2018 г.

Реклама на ТАСС
"Газпром трансгаз Екатеринбург" повысит надежность поставок природного газа на ММК
В Челябинской области вступает в основную стадию капремонт газопровода-отвода "Карталы – Магнитогорск" - основного источника топлива для 400-тысячного города и одного из флагманов мировой металлургии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС