Эксперт Cash-U Finance рассказал, что делать с кредитом, если заемщика забрали в армию

Казань, 12 февраля. По данным Генштаба ВС РФ, каждый год растет число желающих служить в армии. Имеет ли право призывник получить отсрочку и не платить по кредиту? Прокомментировал финансовый эксперт МФО Cash-U Finance Александр Соловьев.

Что говорит закон?

Отношения сторон регулируются гражданским законодательством, в частности Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Получить длительную отсрочку на оплату текущего займа можно только в случае эпидемии болезней, землетрясения, наводнения и других стихийных бедствий. Служба в армии к таковым не относится.

Может ли призывник не платить по кредиту?

Ответ однозначный – нет. Но варианты выхода из ситуации существуют: во-первых, погасить небольшой микрокредит до отъезда в армию; во-вторых, попросить близких оплачивать взносы по кредиту; и в-третьих, взять недостающую сумму у поручителя или знакомых. Для этого нужно составить расписку и заверить ее у нотариуса.

Что будет, если не платить?

Нарушение условий кредитования может привести к снижению кредитного рейтинга по возвращении из армии; увеличению суммы микрокредита в несколько раз; постоянным напоминаниям о необходимости погасить долг, иначе дело будет передано в суд; потере части имущества в результате судебного разбирательства.

В банках могут отказать таким юношам, в то время как в МФО к таким клиентам относятся более лояльно и выдают займы после проведения скоринг-проверки. При корректном заполнении анкеты микрокредиты выдаются почти всем желающим, несмотря на призывной возраст. Потенциальным призывникам не нужно бояться брать микрокредит. Главное – идти на контакт с кредитором.

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