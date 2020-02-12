Открытые презентации "Серебряного Лучника" пройдут в Общественной палате РФ

Москва, 12 февраля. В Общественной палате Российской Федерации 19-21 февраля состоятся завершающие мероприятия Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Более 70 коммуникационных проектов представят специалисты Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжья, Самары, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Москвы. Обо всех этапах реализации резонансных проектов в области развития и продвижения территорий, технологий будущего, благотворительности, корпоративной социальной ответственности, международных коммуникаций и еще пяти проектных номинаций узнают посетители Дней открытых презентаций Национальной премии "Серебряный Лучник". По результатам выступлений 20-21 февраля будут названы победители 23-го сезона. Наравне с профессиональным в аудитории будет работать студенческое жюри, в которое вошли представители вузов Москвы, Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода и Самары.

Предваряет коммуникационный марафон ставшая традиционной Международная конференция для преподавателей высшей школы "Трансформация профессиональных компетенций: проблемы, практики, перспективы".

Принять участие в Днях открытых презентаций и Международной конференции для преподавателей высшей школы могут те, кто интересуется развитием коммуникаций, желает узнать, как реализовать собственный коммуникационный проект. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь.

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена 25 июня 1997 года Торгово-Промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5500 проектов.

В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" охватывает все без исключения регионы Российской Федерации: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Центральный и Северо-Западный федеральный округ, Юг.

Партнеры:

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Ассоциация-учредитель - РАСО.

Ассоциация-партнер - АКОС.

Партнер номинации "Международные коммуникации" - ОАО "РЖД".

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - АО "РВК".

Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications.

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ.

Организационный партнер - Агентство Р.И.М.

При поддержке профессиональных ассоциаций:

АКМР, РАОС, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABC.Russia.

Возрастная категория 16+.