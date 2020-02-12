В Петербурге назвали победителей второй премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад

Москва, 12 февраля. По итогам открытых презентаций перед экспертами в области коммуникаций были определены лауреаты второй премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Северо-Запад из более чем 30 проектов. Всего наградили 10 лучших авторов проектов по итогам 2019 года из Петербурга, Ухты и Светлогорска, также вручили гран-при. Председателем жюри премии выступила Лариса Зелькова, вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО "Норильский никель". Оператором премии выступило коммуникационное агентство "АГТ".

Конкурс на этот раз проводился в семи проектных номинациях. В этом году на соискание премии было подано более 80 проектов. По результатам заочного этапа голосования в финал вышли 33 участника. Они выступили с открытой защитой своих работ перед жюри премии, приехавшим в Петербург со всей страны, и профессиональным сообществом Северо-Запада России. По итогам презентаций и ответов на вопросы экспертов были выбраны победители и обладатель гран-при премии, который, по правилам конкурса, отправился в шорт-лист национального конкурса, где будет защищать свой PR-проект 20 февраля.

Официальные мероприятия премии прошли при поддержке таких компаний, как "Норильский никель", АК "Россия" и "Газпром переработка". В качестве соорганизатора премии выступил СПбГУ, в стенах которого "Серебряный Лучник" - Северо-Запад проходит уже во второй раз. Экспертное жюри премии представляли топ-менеджеры и руководители PR-подразделений таких компаний и структур, как банк "Открытие, АО "РВК", "Business FM Санкт-Петербург", Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, АО "Северо-Западное ПГО" (холдинг Росгеология), "РБК Санкт-Петербург", "Коммуникационная группа АГТ", ТАСС, коммуникационное агентство "Р.И.М." и др.

В этом году параллельно с экспертным работало также и студенческое жюри. Его состав был сформирован из восьми начинающих специалистов благодаря поддержке ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" и Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" Санкт-Петербургского государственного университета.

"Я очень рад, что премия "Серебряный Лучник" - Северо-Запад развивается. Мы сделали новый шаг. В этом году в премии приняли участие еще два новых региона - Коми и Карелия. Появились две новых номинации. Значит, мы движемся в правильном направлении", - прокомментировал Вячеслав Лащевский, председатель совета директоров, старший партнер Группы компаний "АГТ", член попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник".

В номинации "Маркетинговые коммуникации" лучшим проектом 2019 года стал "Наш новый Пассаж", ООО "Невский Пассаж" (Санкт-Петербург).

В номинации "Диджитал коммуникации" лучшим стал проект Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" фонда "Живая классика" (Санкт-Петербург).

Лучшим проектом в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа стал проект "Спасибо, коллеги!" завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (Санкт-Петербург).

В номинации "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность" лучшим проектом 2019 года стал проект второго общегородского фестиваля "Эстафета доброты", СПГБУК "Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих" (Санкт-Петербург).

В номинации "Корпоративные коммуникации" лучшим проектом года стал "Комплекс выставочных залов ООО "Газпром трансгаз Ухта".

В номинации "Развитие и продвижение территорий" в этом году победил проект "Смотритель озера Тихое". Его представили администрация Светлогорского городского округа и Общественно-культурное пространство "Телеграф".

В номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" лучшим проектом 2019 года стал проект "Курчатов", S10.run (Санкт-Петербург).

"Специальный приз" жюри второй премии получил проект "Год театра в "России", АО "Авиакомпания "Россия" (Санкт-Петербург).

Гран-при "Серебряный Лучник" - Северо-Запад получил проект "Судьба на выбор" компании ООО "Газпром переработка" из Санкт-Петербурга. Он примет участие в открытых защитах Национальной Премии "Серебряный Лучник" в Москве наряду с лучшими PR-проектами, поданными на конкурс со всей страны.

Также "Специальных призов" удостоились: проект "Летописцы подвига, кино и журналистика во время блокады", автором которого выступила "Комсомольская правда" в Санкт-Петербурге, и социально значимый проект Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" под названием "Юный финансист".

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ".

Организационный партнер: Норильский никель.

Стратегический партнер: Авиакомпания "Россия".

Партнер: Газпром переработка.

Соорганизатор премии: СПбГУ.

HR-партнер: HeadHunter.

Индустриальные партнеры: АКАР, РАМУ.

Телевизионный партнер: "Телеканал "Санкт-Петербург".

Информационные партнеры: ТАСС, "Business FM Санкт-Петербург", "РБК Петербург", "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", РАСО, АКОС, "Аргументы и факты в Санкт-Петербурге", "Город+", "Работа.ру", "Метро", #prspb, "Невские новости" и многие другие.​

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