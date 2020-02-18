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Церемония награждения премии "Серебряный Лучник" состоится 21 февраля

По итогам 2019 года будут названы лучшие коммуникационные программы

Москва, 18 февраля. Церемония награждения Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" состоится 21 февраля в историческом зале отеля "Метрополь".

По итогам 2019 года будут названы лучшие коммуникационные программы. По результатам Дней открытых презентаций члены жюри премии выберут авторов проектов-победителей в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности, корпоративных, маркетинговых, внутрикорпоративных, международных коммуникаций, развития и продвижения территорий, продвижения технологий будущего, а также государственных, общественных и социальных программ.

Кроме того, более чем из 70 проектов-финалистов члены Попечительского совета премии определят "Лучший региональный проект" и обладателя "Гран-при за лучший проект года". Статуэтка "Серебряного Лучника" будет вручена и автору "Лучшей работы по теории общественных связей".

В системе премии "Серебряный Лучник" есть номинации особенные - "Персона" и "За культурный вклад". В разные годы победителями здесь становились известные общественные и политические деятели, члены правительства, топ-менеджеры, журналисты: Ментимир Шаймиев, Юрий Лужков, Вячеслав Фетисов, Шамиль Тарпищев, Сергей Капков, Максим Кантор, Мария Захарова, Григорий Ревзин, Марина Лошак и др.

В номинации "Мастер" лауреата выберут участники церемонии награждения. По итогам ток-шоу "Мастерская" зрители отдадут свой голос одному из двух кандидатов: вице-президенту РАСО, директору по коммуникациям организации "Цифровая экономика" Олегу Полетаеву, консультанту по стратегическим коммуникациям, правительство Москвы, Карен Манджиевой.

Предваряют церемонию награждения Дни открытых презентаций проектов-соискателей премии.

Партнеры:

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Ассоциация-учредитель - РАСО.

Ассоциация-партнер - АКОС.

Партнер номинации "Международные коммуникации" - ОАО "РЖД".

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - АО "РВК".

Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications.

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ.

Организационный партнер -  Агентство Р.И.М.

При поддержке профессиональных ассоциаций: АКМР, РАОС, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABC.Russia.

Возрастная категория 16+. 

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