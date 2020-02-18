Церемония награждения премии "Серебряный Лучник" состоится 21 февраля

Москва, 18 февраля. Церемония награждения Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" состоится 21 февраля в историческом зале отеля "Метрополь".
По итогам 2019 года будут названы лучшие коммуникационные программы. По результатам Дней открытых презентаций члены жюри премии выберут авторов проектов-победителей в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности, корпоративных, маркетинговых, внутрикорпоративных, международных коммуникаций, развития и продвижения территорий, продвижения технологий будущего, а также государственных, общественных и социальных программ.
Кроме того, более чем из 70 проектов-финалистов члены Попечительского совета премии определят "Лучший региональный проект" и обладателя "Гран-при за лучший проект года". Статуэтка "Серебряного Лучника" будет вручена и автору "Лучшей работы по теории общественных связей".
В системе премии "Серебряный Лучник" есть номинации особенные - "Персона" и "За культурный вклад". В разные годы победителями здесь становились известные общественные и политические деятели, члены правительства, топ-менеджеры, журналисты: Ментимир Шаймиев, Юрий Лужков, Вячеслав Фетисов, Шамиль Тарпищев, Сергей Капков, Максим Кантор, Мария Захарова, Григорий Ревзин, Марина Лошак и др.
В номинации "Мастер" лауреата выберут участники церемонии награждения. По итогам ток-шоу "Мастерская" зрители отдадут свой голос одному из двух кандидатов: вице-президенту РАСО, директору по коммуникациям организации "Цифровая экономика" Олегу Полетаеву, консультанту по стратегическим коммуникациям, правительство Москвы, Карен Манджиевой.
Предваряют церемонию награждения Дни открытых презентаций проектов-соискателей премии.
Партнеры:
Генеральный информационный партнер - ТАСС.
Ассоциация-учредитель - РАСО.
Ассоциация-партнер - АКОС.
Партнер номинации "Международные коммуникации" - ОАО "РЖД".
Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - АО "РВК".
Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications.
Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ.
Организационный партнер - Агентство Р.И.М.
При поддержке профессиональных ассоциаций: АКМР, РАОС, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABC.Russia.
Возрастная категория 16+.