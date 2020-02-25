"НАШЕ Радио" приглашает слушателей на празднование Масленицы

Москва, 25 февраля. В воскресенье, 1 марта, в 13:00 "НАШЕ Радио" готовит для слушателей особый подарок и приглашает москвичей, а также гостей столицы на народные гуляния в рамках Широкой Масленицы, которые пройдут в столичном семейном парке "Сказка" (Крылатская улица, 18).

Проводить зиму помогут ведущие утреннего шоу "Подъемники" Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков.

Главными атрибутами НАШЕй Масленицы станут конкурсы, игры и забавы, подарки и, конечно, горячие блины. Украсит праздник выступление народной рок-группы После 11.

Дети и родители смогут принять участие в традиционных русских забавах и розыгрышах призов от "НАШЕго Радио". Участие в Масленице бесплатное, без предварительной регистрации. Схема проезда доступна на странице парка.

"НАШЕ радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "НАШЕ Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "НАШЕСТВИЕ".

Возрастная категория 0+.