Холдинг "Синара - Транспортные Машины" поставил ФГК первую партию локомотивов ТЭМ9

ТАСС, 28 февраля. Отгрузка первой партии локомотив ТЭМ9 состоялась в пятницу на площадке Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины", СТМ).

Как сообщают в центре общественных связей машиностроительного холдинга, по условиям контракта в 2020 году Федеральная грузовая компания (АО "ФГК", дочернее общество РЖД) приобретет четыре тепловоза данной серии.

Четырехосные маневрово-вывозные локомотивы ТЭМ9 имеют сертификат соответствия ТР ТС, который дает право выхода локомотивов на пути общего пользования. В холдинге сообщили, что эти машины прекрасно зарекомендовали себя на предприятиях металлургической, горно-обогатительной, нефтехимической промышленности.

"Передача тепловозов прошла при участии заместителя генерального директора по техническому развитию – главного инженера Федеральной грузовой компании Андрея Шевцова, заместителя генерального директора СТМ, генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина и генерального директора ЛТЗ Александра Панкратова", - сказано в сообщении.

В СТМ отмечают, что ТЭМ9 оснащены инновационными системами микропроцессорного управления и относятся к категории "умных локомотивов". На них установлены система гребнесмазывания, система учета расхода топлива и параметров движения маневровых локомотивов (РПДА). Одно из ключевых преимуществ тепловоза – способность проходить кривые малых радиусов – до 50 м, что особо актуально для работы на подъездных путях промышленных площадок и делает его самым востребованным на отечественном рынке. За счет применения четырехосной экипажной части и мощности 1200 л.с. ТЭМ9 имеет преимущество перед аналогами. Локомотивы оборудованы дизель-генератором ДГ-882Л производства Уральского дизель-моторного завода (входит в холдинг СТМ). Топливная экономичность и пусковые свойства позволяют эксплуатировать машину в различных климатических зонах (от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия).

"На коммерческом рынке промышленного железнодорожного сектора холдинг "Синара Транспортные Машины" выступает крупнейшим поставщиком локомотивов для российских предприятий. Мы полностью обеспечиваем потребности металлургических комбинатов в пополнении и обновлении локомотивного парка. На данный момент СТМ поставил свыше 100 единиц тепловозов ТЭМ9 промышленным лидерам России, Казахстана и Белоруссии, – рассказал Антон Зубихин. – Благодаря сотрудничеству с Федеральной грузовой компанией мы открываем рынок поставок этих тепловозов для Российских железных дорог. Следующим этапом сотрудничества с ФГК станет организация комплексного сервисного обслуживания локомотивов".

Генеральный директор ФГК Виктор Воронович отметил, что предоставление услуг локомотивной тяги тепловозами компании будет способствовать повышению эффективности работы предприятий, уменьшению времени простоя вагонов под погрузкой за счет своевременного выполнения грузовых операций. "Компания не только повышает уровень клиентоориентированности на рынке транспортных услуг, создает новые рабочие места и получает дополнительную прибыль, но и обеспечивает себя грузовой базой в период профицита подвижного состава. Отвечая вызовам времени и следуя принятой стратегии развития, мы совершаем эволюцию услуг и формируем новые стандарты сервиса в сфере взаимодействия с клиентами, повышая уровень логистики и операционную эффективность, содействуя успешности бизнеса партнеров", – приводят в центре общественных связей слова Виктора Вороновича.

О СТМ

"Синара - Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

О ФГК

Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. АО "ФГК" входит в тройку лидеров рейтинга операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Общий вагонный парк АО "ФГК" составляет 137,1 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 26.02.2020).

На полигоне российских железных дорог работают 15 филиалов и агентств транспортного обслуживания АО "ФГК", а также представительства в Москве и Республике Казахстан.