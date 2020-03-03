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Открылась регистрация участников конкурса детских духовых оркестров в Зарядье

Музыканты, прошедшие отбор, получат возможность выступить в финале VII Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям"
Описание
© Пресс-служба исполнительной дирекции фестиваля "Спасская башня"

Москва, 3 марта. 16 мая в Москве в парке Зарядье состоится отборочный этап фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям" (0+), представляющий собой смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров Центрального федерального округа Российской Федерации.

Фестиваль детских духовых оркестров проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" имени В. М. Халилова в рамках проекта "Спасская башня детям" с 2014 года. С каждым годом Проект растет и развивается — расширяется география, увеличивается количество участников. Одна из задач, которую ставят перед собой организаторы, — это выявление и поддержка юных талантливых музыкантов, создание благоприятных условий для их культурного развития.

Смотр-конкурс детских духовых оркестров "Спасская башня детям" является отборочным этапом Фестиваля. Он впервые прошел в 2017 году в Александровском саду. Еще одним новшеством этого года стало выступление Сводного детского духового оркестра. В Кремлевском проезде около тысячи юных музыкантов под управлением дирижера Президентского оркестра заслуженного артиста России, полковника Евгения Никитина сыграли популярные и любимые всеми мелодии.

С 2018 года Смотр-конкурс проходил при поддержке Мэра и Правительства Москвы на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье". Новая площадка позволила сделать этот музыкальный праздник более интересным и познавательным как для участников, так и для зрителей.

Дирекция Фестиваля "Спасская башня" вновь приглашает талантливые творческие коллективы Центрального федерального округа принять участие в IV Смотре-конкурсе детских и молодежных духовых оркестров. Музыканты, прошедшие отбор, получат возможность выступить в финале VII Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям", который пройдет на Красной площади с 28 по 30 августа 2020 года на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Для того чтобы стать участником отборочного этапа Фестиваля (для коллективов из регионов, входящих в состав ЦФО), необходимо ознакомиться с Положением и отправить на e-mail: sbdeti@spasstower.ru (c пометкой "Смотр-конкурс детских духовых оркестров") заявку на участие. Срок приема заявок — до 20 марта.

Подробнее узнать об условиях участия в конкурсе и скачать бланк заявки можно на официальном сайте Фестиваля.

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