В Digital IP стартовал курс "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике"

ТАСС, 3 марта. В Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP запустили образовательную программу "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике". Вводная лекция прошла 2 марта в центре Digital IP в Москве.

Курс позволит узнать все, что надо для выявления оценки, грамотной правовой охраны и формирования нематериальных активов с использованием новейших цифровых инструментов в креативных индустриях.

Необходимость понимания того, как работает современный институт интеллектуальной собственности, отметил преподаватель программы Digital IP, президент Федерации интеллектуальной собственности, к. т. н. Сергей Матвеев. Он подчеркнул, что на данном этапе развития рынка интеллектуальной собственности в России нужно внедрять собственные подходы к оценке, регулированию и управлению ИС.

Для этого, считает Матвеев, важно давать комплексную информацию по разным аспектам работы цифрового рынка IP. "В этой сфере не может быть четких стандартов из-за сложности креативных индустрий и моделей потребления в них. Скорее, должны быть общие принципы справедливой оценки стоимости и простые механизмы сделок с IP для разных целей. Нам не стоит торопиться и "вталкивать" зарождающуюся российскую креативную экономику в "прокрустово ложе" международных стандартов, переводя их на русский язык и тем более утверждая в качестве нормативного акта. То, что хорошо для развитых экономик, "убивает" слабые. России нужны свой "переходный" стандарт и новые деловые обычаи, которые позволят за короткий период сформировать активы наукоемких, высокотехнологичных и творческих компаний. Только в таком случае у нас появится возможность выйти на глобальный рынок", - сказал он.

Программа повышения квалификации "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" разработана с учетом требований по расширению доступа специалистов к профессиональному образованию в области цифровизации, заложенных в национальной программе "Цифровая экономика".

Занятия первого модуля "Творчество" посвящены аспектам интеллектуального права, важным для тех, кто связан с созданием креативных продуктов - художников и фотографов, дизайнеров и программистов, инженеров и исследователей, создателей инновационного бизнеса и даже блогеров. Лекции затрагивают ключевые направления творческой деятельности - от дизайна и искусства до разработок в ИТ и промышленности - и базируются на реальных кейсах.

Лекторами модуля "Творчество" выступят ведущие эксперты-практики сферы IP: директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности, к. ю. н. Екатерина Чуковская, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково", патентный поверенный РФ Антон Пушков, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян, руководитель практики интеллектуальной собственности "Пепеляев Групп", д. ю. н. Валентина Орлова, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО "УК РОСНАНО", к. ю. н. Виталий Калятин. Занятия первого модуля продлятся до 27 марта.

С 30 марта до 15 апреля пройдет модуль "Технологии", ориентированный на изобретателей, новаторов, ученых, экспериментаторов и всех, кому интересны инновации. О методах эффективного развития человеческого капитала и роли IP для развития общества и рынков смогут узнать учащиеся модуля "Общество" - занятия пройдут с 18 мая по 1 июня. Предприниматели, специализирующиеся на коммерциализации интеллектуальной собственности, смогут посетить лекции об актуальных трендах интеллектуальной экономики в рамках модуля "Экономика" c 1 по 19 июня.

За изучение отдельного блока слушатель получает сертификат, а по окончании полной программы или отдельного модуля выдается удостоверение о повышении квалификации. Записаться на занятия и узнать подробнее о программе можно на официальном сайте Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.