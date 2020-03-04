Центр фотографии продлевает выставку Александра Родченко до 14 июня

Москва, 4 марта 2020 г. Выставка Александра Родченко (16+) из коллекции фонда Still Art в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлена до 14 июня. В рамках образовательной программы к выставке пройдут экскурсии от правнучки Александра Родченко, Екатерины Лаврентьевой, лекция о беспредметном искусстве Родченко от искусствоведа Андрея Сарабьянова, а также детский мастер-класс по фотоколлажу.

В экспозицию выставки вошли работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов.

На выставке представлены знаменитые портреты друзей Родченко – художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ", среди которых узнаваемый портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой и знаменитая фотография Осипа Брика из журнала "ЛЕФ".

Александр Родченко – живописец и график, дизайнер и фотограф, он считается одним из "пионеров конструктивизма" и организаторов музеев нового типа. Для Александра Родченко фотография как вид творчества стала органичным продолжением его открытий в беспредметной живописи, графике, скульптуре — новым средством познания действительности. Творческий процесс включал в себя использование нестандартных, инженерных инструментов — циркуля и линейки, и оформился в конечном итоге в эстетическую систему ценностей, "меру прекрасного".

Коллекция фонда Still Art, созданного Еленой и Михаилом Карисаловыми, начала свое развитие в 2004 году. Сегодня это единственная масштабная коллекция в нашей стране, посвященная западному фотографическому искусству XX–XXI веков. Сейчас в коллекции насчитывается более сорока авторов, в том числе работы таких мастеров как Хельмут Ньютон, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, Патрик Демаршелье, Энни Лейбовиц, сформировавших эпоху красоты, моды и женского тела в мире фотографии.