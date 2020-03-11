МТС и TikTok объединят усилия в направлении развития молодых талантов в России

Москва, 11 марта. В рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М" запущена конкурсно-образовательная программа для начинающих блогеров и вокалистов. Молодые люди со всей страны смогут в режиме онлайн развивать свои таланты и собственным творчеством спасать жизни сверстников.

В число мастеров совместного проекта от МТС и TikTok вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра "Эколь" Татьяна Аникина, популярные молодые вокалисты и блогеры. Мастера проекта дадут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн конкурса "ТикТокер Поколения М", в котором могут поучаствовать молодые люди от 16 лет до 21 года. Им предлагается записать короткие музыкальные видео и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М.

Из участников конкурса жюри выберет четырех финалистов, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта – гала-шоу "Поколение М: Blog&Voice" в Санкт-Петербурге – и на большой сцене побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром "Эколь" и стажировки у популярных блогеров в Москве.

"Мы рады, что TikTok, который становится одной из наиболее популярных площадок для творческой самореализации, присоединяется к проекту МТС "Поколение М". Надеемся, что наша коллаборация поможет дать ребятам не только новые возможности, но и правильную с точки зрения ценностей мотивацию", — отметила руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения проекта "Поколение М". За загруженные в TikTok конкурсные видео и их просмотры МТС начислит баллы на "Счетчик добра" проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

"TikTok - это платформа, которая стимулирует творчество и дает возможность продемонстрировать свой талант людям по всему миру. Поэтому мы рады быть партнером МТС в рамках благотворительного проекта "Поколение М", который за время работы уже вовлек миллионы людей в процесс творческого cамовыражения и развития, а также объединил их идеей помощи нуждающимся в лечении", — прокомментировала операционный менеджер TikTok в России Надежда Лапина.

В поддержку онлайн-конкурса МТС и TikTok также проведут серию музыкальных шоу "Поколение М: Blog&Voice", которые пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске весной 2020 года.