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МТС Банк получил премию "Банк года" в номинации "Забота о клиенте"

Также по итогам 2019 года банк стал лидером по лучшему обслуживанию в социальных сетях
Описание
© Пресс-служба МТС-Банка

Москва, 16 марта. ПАО "МТС-Банк" признан лучшим банком в номинации "Забота о клиенте" на XIII церемонии вручения финансовой премии "Банк года" финмаркета Банки.ру, прошедшей в Москве. Банк получил награду за высокий уровень заботы о клиентах 24/7, в том числе через сервисы "Народный рейтинг" и "Горячую линию" на сайте Банки.ру.

Приз во время торжественной церемонии премии вручили председателю правления Илье Филатову и директору департамента клиентского опыта МТС Банка Александру Кирдякину.

"В центре нашей стратегии – клиент. МТС Банк обслуживает более 5 млн клиентов финансовых сервисов. Поэтому для нас важно понимать, соответствовать и предвосхищать потребности и их ожидания. Спасибо Банки.ру!" – поблагодарил Илья Филатов.

"Мы изучили работу банков на "Горячей линии Банки.ру", в "Народном рейтинге", в социальных сетях, а еще провели независимый опрос среди клиентов банков. Мы выяснили, что наш победитель реагирует на каждое обращение клиентов и делает это максимально оперативно. Команда банка за последние годы совершила огромный рывок и вывела качество сервиса на совершенно новый уровень. Этот банк готов прийти на помощь клиенту в любое время и в любом месте", – рассказала о методологии оценки директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.  

В настоящее время МТС Банк входит в топ-30 банков в "Народном рейтинге" Банки.ру, где пользователи оставляют отзывы о работе финансово-кредитных организаций. По итогам 2019 года банк улучшил свою позицию, показав высокую долю решенных вопросов клиентов.

Ежегодная профессиональная премия "Банк года" учреждена порталом Банки.ру в 2007 году. Премия призвана отметить лучшие финансовые организации России по итогам календарного года. Ее цель – помочь клиенту на основе достоверного и непредвзятого мнения выбрать надежного финансового партнера, а бизнесу – ориентиры для дальнейшего развития.

МТС Банк также демонстрирует отличное качество работы с клиентами в соцсетях – по результатам исследования активности финансовых организаций в популярных социальных сетях и мессенджерах в 2019 году МТС Банк стал лидером по лучшему обслуживанию в социальных сетях.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

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