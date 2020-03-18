"Русские сезоны" 23 марта запускают онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons

Москва, 18 марта. Международный культурный проект "Русские сезоны" Министерства культуры Российской Федерации откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры. Проект будет бесплатным и станет площадкой для видеоматериалов участников "Русских сезонов", которые в 2020 году проходят во Франции, Бельгии и Люксембурге.

В специально созданном разделе на сайте будут представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России: театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы. Дирекция проекта намерена составить афишу культурных событий, которые в ближайшие месяцы будут демонстрироваться в интернете, что позволит российским и иностранным зрителям получить доступ к культурному контенту из России.

Инициативу Stay home with Russian Seasons уже поддержали ведущие российские культурные площадки и коллективы – участники "Русских сезонов": Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, Александринский театр, проект "Кинопоэзия" заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, Московский Синодальный хор и другие. Проект официально стартует в понедельник, 23 марта, а уже в конце текущей недели организаторы планируют разместить на сайте первые материалы.

Идею расширения "Русских сезонов" в онлайн формате поддержали и официальные послы проекта Семен Михайловский, Валерий Фокин, Юрий Башмет, Николай Цискаридзе и другие. Деятели культуры подчеркнули, что такой формат является логичным и безопасным для миллионов любителей русской культуры на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Мы работаем с участниками "Русских сезонов" нынешнего года и прошлых лет и предлагаем учреждениям культуры предоставить нам ценные видеоматериалы о выставках, концертах и спектаклях, которые мы готовы демонстрировать на сайте. Проведение онлайн-трансляций – еще одна прекрасная возможность, которая сочетается с идеей нашего проекта. Мы выступаем за безопасность, поэтому с помощью современных цифровых сервисов хотим разделить с миллионами людей радость и вдохновение от русской культуры", – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Оргкомитет намерен реализовать диджитал-проект в течение нескольких месяцев, пока не будут сняты карантинные меры правительств Франции, Бельгии, Люксембурга, принимающих в этом году "Русские сезоны", и ограничительные меры правительства РФ. На сегодня все гастроли и концерты международного культурного проекта "Русские сезоны" в марте-апреле 2020 года перенесены на более поздний срок.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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