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МТС присоединилась к международному проекту по изучению вируса COVID-19

Проект Folding@Home предоставляет вычислительные мощности, помогая исследователям со всего мира
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© Пресс служба МТС

Москва, 20 марта. МТС присоединилась к международному проекту по изучению вируса COVID-19. Проект Folding@Home оказывает технологическую помощь исследователям со всего мира, предоставляя вычислительные мощности.

 На данный момент проект привлекает вычислительные мощности для исследования работы молекул белка, которые участвуют в подавлении COVID-19 иммунной системы. Как сообщили в компании, провайдер #CloudMTS выделил сверхбыстрые облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы вируса.

"В текущей ситуации важно объединять усилия, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Мы решили присоединиться к проекту, который работает над изучением вируса COVID-19 и поиском лекарства от него", - комментирует Олег Мотовилов, директор облачного направления МТС.

Проект является открытым, любой желающей может поделиться вычислительными мощностями и внести свой вклад в борьбу с новым вирусом. Провайдер выделил ресурсы, которые позволят совершать вычислительные операции со скоростью до 3,6 петафлопс. Мощности предоставлены на базе графических ускорителей NVIDIA Tesla V100d 32Gb, объединенных высокоскоростной сетью в 100 Гигабит. 

На данный момент в экспериментах по поиску лекарства от коронавируса участвуют лаборатории Bowman labChodera labVoelz lab. Первые проекты направлены на исследование процессов взаимодействия коронавируса с рецептором ACE2, который присутствует в организме человека и через который вирус проникает в клетки. Список научных лабораторий постоянно пополняется.

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