В связи с пандемией Сбербанк анонсировал новые сервисы телемедицины, доставки и обучения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бесплатные онлайн-консультации для жителей России по вопросам коронавируса, бесконтактная доставка товаров, онлайн-просмотры кино и иного культурного контента, удаленное обучение и другие специальные сервисы запускаются компаниями экосистемы Сбербанка в связи с изменениями, вызванными пандемией коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Компании экосистемы Сбербанка запускают акции и новые сервисы, которые помогут жителям России сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к акции присоединяются сервис DocDoc, Delivery Club, маркетплейс "Беру!", "Ситимобил", "СберМаркет" и онлайн-кинотеатр Okko (полный список акций и условия).

Также сообщается, что Сбербанк и Okko запускают проект "Искусство онлайн" с бесплатным культурным контентом. Кроме того, будет открыт бесплатный доступ к большей части содержания Виртуальной школы Сбербанка (доступ предполагается открыть с 23 марта), для юридических лиц банк анонсирует несколько новых сервисов и спецпредложений, а для физических лиц на сайте программы "Спасибо от Сбербанка" откроется раздел "Для тех, кто дома", где можно будет, не выходя из дома, найти выгодные предложения партнеров Сбербанка и использовать бонусы "Спасибо".

Как подчеркивает председатель правления Сбербанка Герман Греф, изменения в экономике, вызванные в том чисел пандемией, диктуют новые условия жизни, с которыми придется считаться. "Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всего человечества, повлияли на работу, быт и стиль жизни людей, нам приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые", - цитирует Грефа пресс-служба.

"Основной способ борьбы с распространением вируса - ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы. В это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно. Экосистема Сбербанка поможет быстрее адаптироваться к новым условиям, позволит получить доступ к товарам и услугам, не выходя из дома, а также подарит позитивные эмоции, которые так необходимы для укрепления иммунитета", - сказал Греф.