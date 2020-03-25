Более 240 млн рублей направлено на социальную поддержку работников Калининской АЭС

ТАСС, 25 марта. В 2019 году на реализацию корпоративных социальных программ Калининской АЭС было направлено более 240 млн рублей. Прирост составил 3,5% от показателя предыдущего года. Таким образом, из расчета на каждого работника было израсходовано порядка 74,5 тыс. рублей.

Важнейшим элементом социального пакета персонала КАЭС является жилищная программа. По словам начальника отдела социального развития Калининской АЭС Марины Клещеровой, для многих семей это возможность обзавестись собственным жильем, а для сотрудников, переехавших в Удомлю, - существенно снизить затраты на найм. "В прошлом году 31 работник улучшил свои жилищные условия, 343 сотрудникам была компенсирована процентная ставка по ипотечным кредитам. Еще 41 человек получил помощь в виде частичного возмещения расходов стоимости аренды жилья. При этом 90% из них - молодые работники", - сказала Клещерова.

На Калининской АЭС создаются максимально комфортные условия для отдыха сотрудников. В прошлом году атомщики и члены их семей воспользовались 2 850 путевками на санаторно-курортное лечение и детский летний отдых. На эти цели было направлено более 161 млн рублей.

Часть социальных выплат производится в виде материальной помощи сотрудникам в особых жизненных ситуациях, оплаты дополнительных отпусков и доплат до базового уровня заработной платы во время больничного. В 2019 году поддержка работодателя была оказана 2 231 работнику на сумму почти 48 млн рублей. Как отметила Марина Клещерова, размер помощи при рождении ребенка вырос в два с лишним раза, теперь он составляет 45 тыс/ рублей.

Калининская АЭС предоставляет своим сотрудникам добровольное медицинское страхование, коллективное страхование от несчастных случаев и негосударственное пенсионное обеспечение. Инвестиции в это направление составили порядка 44 млн рублей.

На атомной станции реализуется обширная программа культурно-массовых, спортивных и молодежных мероприятий для работников предприятия и жителей Удомли, а также оказывается социальная поддержка неработающим пенсионерам.

"Забота о сотрудниках, социальные гарантии и внедрение инициатив, способствующих улучшению качества жизни, – основа кадровой политики Калининской АЭС. Реализация этих форм поддержки персонала позволяет формировать комфортную рабочую атмосферу внутри коллектива и стимулировать работников к повышению производительности труда", - сказал заместитель директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олег Лебедев.