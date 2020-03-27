Baring Vostok при поддержке РАЭК запустил портал "Бизнес против коронавируса"

Москва, 27 марта. Baring Vostok при аналитической поддержке РАЭК запустил информационный портал "Бизнес против коронавируса". Основная цель проекта — помочь бизнесу в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Задачи проекта — оперативный сбор, обновление и распространение полезной для бизнеса в условиях пандемии информации:

- инициатив правительства России, направленных на поддержку бизнеса;

- лучших мировых практик по противодействию COVID-19;

- кейсов от представителей крупного, среднего и малого бизнеса;

- рекомендаций по организации удаленной работы сотрудников;

- необходимых мер по предотвращению распространения инфекции.

"Любой бизнес каждый день решает вопросы, от которых зависит его успех и выживание. Сегодня, в дополнение к привычным вызовам, бизнес должен готовиться к непредсказуемым последствиям карантина ключевых сотрудников, разрывов цепочек поставок, пиков и падений спроса. Безусловно, первым приоритетом являются здоровье сотрудников и их семей, а также создание условий для их продуктивной работы. Но ответственный бизнес задумывается также о поддержке своих клиентов в интересах общества в целом", — говорит Екатерина Лукьянова, партнер Baring Vostok.

"Сегодня для бизнеса критически важной становится помощь государства, а также информирование о мерах, которые власть применяет для стабилизации ситуации. Baring Vostok выступил с инициативой создания портала для бизнеса, где будут публиковаться государственные инициативы, кейсы компаний, полезная информация для владельцев бизнесов и сотрудников. Мы поддерживаем данную инициативу и готовы обеспечить необходимую аналитическую экспертизу со стороны РАЭК", — комментирует директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Возрастная категория 18+.

О Baring Vostok

Baring Vostok уже более 25 лет фокусируется на инвестициях в России, Казахстане и других странах СНГ и является самым крупным и одним из наиболее опытных фондов прямых инвестиций в регионе. Его стратегия состоит в инвестировании средств в акционерный капитал частных компаний с высоким потенциалом роста. С 2020 года Baring Vostok входит в число компаний-членов РАЭК.

О РАЭК

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) создана в 2006 году.

Миссия РАЭК заключается в формировании цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержке проектов в отраслевом образовании и науке, развитии нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка.

Сегодня РАЭК объединяет более 100 интернет-компаний, реализует более 10 аналитических исследований, организует крупнейшие отраслевые мероприятия.