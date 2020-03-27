Онлайн трансляция концерта звезд "Русского радио" пройдет на ведущих интернет-площадках

Москва, 27 марта. 28 марта в 15:00 на сцене "Крокус Сити Холла" состоится шоу. Звезды "Русского Радио" при поддержке Министерства культуры Московской области впервые дадут концерт, который смогут увидеть все. В свете карантинных мер, связанных с распространением коронавируса, шоу "Русского Радио" впервые пройдет без зрителей. При этом – благодаря объединению крупнейших онлайн-площадок и интернет СМИ – увидеть шоу смогут миллионы желающих по всей России и за ее пределами!

Чтобы подарить зрителям большой музыкальный праздник, напомнить, что все будет хорошо и любые проблемы можно преодолеть всем вместе, к онлайн-трансляции концерта "Русского Радо" присоединилось более 10 ведущих интернет-платформ.

28 марта в 15:00 трансляция шоу "Звезды Русского Радио. Онлайн марафон: все будет хорошо!" пройдет на официальных сайтах и в социальных сетях "Русского Радио" и телеканала RU.TV. Бесплатно большой концерт со сцены "Крокус Сити Холла" покажет бесплатно крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi. Трансляция пройдет также на cosmo.ru, woman.ru, WMJ.ru, Passion.ru, Letidor.ru, 7days.ru, timeout.ru, kudago.com, spletnik.ru.

"Мы можем наблюдать потрясающую сплоченность, – отмечает генеральный директор "Русской Медиагруппы" Роман Саркисов. – Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi, интернет-площадки, наши региональные партнеры проявили интерес к грядущему концерту и приняли решение провести трансляцию на своих платформах. Мы считаем, что сегодня очень важно поддерживать друг друга, и мы очень рады, что коллеги с нами солидарны".

"Звезды Русского Радио. Онлайн марафон: все будет хорошо!" призван напомнить зрителям о том, как важно сохранять спокойствие и не падать духом. В рамках онлайн-трансляции пройдут прямые включения, которые расскажут, чем на карантине заняты звезды российской эстрады и что помогает им оставаться в хорошем настроении.

28 марта на сцену "Крокус Сити Холла" выйдут более 30 звезд "Русского Радио": Полина Гагарина, ST, SOPRANO Турецкого, Маша Вебер, Queens, "Земляне", Согдиана, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Dенис Клявер, Filatov & Karas, "Те100стерон", Григорий Лепс, Валерия, Владимир Пресняков, Анна Плетнева, Reflex, Звонкий, Burito, Стас Костюшкин, Zivert, Emin, Мохито, Ханна, Anivar, Tsoy, ВладиМир, ЮрКисс, "Дискотека Авария", группировка Спб, Гоша Куценко, Аритмия feat Leonid Rudenko, Родион Газманов, Митя Фомин, "Градусы" и другие исполнители*.

Ведущий музыкального марафона – диджей "Русского Радио" Максим Привалов.

Возрастная категория 12+.