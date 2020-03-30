XI онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" откроется 2 апреля

Москва, 30 марта. "Российская газета" объявляет об открытии ХI кинофестиваля "Дубль Дв@". Главная его задача – дать возможность встретиться лучшим российским фильмам последних лет и всем желающим их посмотреть.

В этом году фестиваль открывается в особых условиях распростаняющегося по планете коронавируса, поэтому интернет-формат становится единственно возможным.

Интернет-формат фестиваля не только расширяет его "кинозал" до масштабов всей планеты, но и дает возможность обратной связи между зрителями и создателями картин. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме фестиваля, вторые в любой момент могут вступить с ними в прямой диалог. Авторы лучших рецензий, опубликованных на сайте фестиваля, получат памятные подарки.

Программный директор фестиваля – обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин.

В конкурсах этого года участвуют девять полнометражных и 10 короткометражных игровых фильмов последних лет.

Работают два профессиональных жюри, они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. Третья судейская коллегия – зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата Приза зрительских симпатий. Кроме того, в этом году снова отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

В состав жюри главного конкурса 2020 года вошли заслуженный деятель искусств Российской Федерации, киновед Армен Медведев (председатель), продюсер компании "Новые люди" Наталья Мокрицкая, кинорежиссер Андрей Зайцев, критик, радиоведущая Ирина Петровская. Учредителя фестиваля "Российскую газету" в жюри представляет заместитель главного редактора Ядвига Юферова.

Жюри конкурса короткометражных фильмов составят студенты ВГИК им. Герасимова.

Лауреатом почетного приза "За выдающийся вклад в киноискусство" в этом году стала Народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1970) Людмила Чурсина.

Фильмы и спектакли фестиваля будут доступны на сайте бесплатно в любой точке планеты, каждый в течение 24 часов. После объявления лауреатов пройдет дополнительный премиальный показ фильмов, получивших призы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

2 апреля

Полный метр: "Конец сезона" (К. Худяков);

Короткий метр: "Фото на счастье" (И. Бас, Е. Войтович, А. Дебор, З. Джиджилава, Ю. Машукова, А. Митафиди, А. Тимофеева).

3 апреля

Полный метр: "Воскресенье" (С. Проскурина);

Короткий метр: "Анна и Вано, ванна и вино" (А. Некто).

4 апреля

Театральный антракт: "Турандот" (Московский театр "Геликон-опера").

5 апреля

Полный метр: "Джокер" (А. Каурых);

Короткий метр: "Эвтаназия" (Е. Бородач).

6 апреля

Полный метр: "Сестренка" (А. Галибин);

Короткий метр: "Тест-драйв" (С. Васильченко).

7 апреля

Театральный антракт: "Римские каникулы" (Новосибирский музыкальный театр).

8 апреля

Полный метр: "Облепиховое лето" (В. Алферов);

Короткий метр: "Интервью" (И. Соснин).

9 апреля

Полный метр: "Однажды в Трубчевске" (Л. Садилова);

Короткий метр: "Родная" (фильм из проекта Disney "Счастье – это… 2").

10 апреля

Театральный антракт: "Джейн Эйр" (театр "Московская оперетта").

11 апреля

Полный метр: "Его дочь" (Т. Эверстова);

Короткий метр: "Топливо" (М. Архипов).

12 апреля

Полный метр: "Битва" (А. Аббасов);

Короткий метр: "Гвоздь" и "Экшн" (Р. Каримова).

13 апреля

Театральный антракт: "Белый. Петербург" (Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии).

14 апреля

Полный метр: "Выше неба" (О. Карас);

Короткий метр: "Соло" (К. Абаев).

15 апреля

Вне конкурса. Документальная программа. "Голоса войны".

16 апреля

Премиальный показ.

Возрастная категория 18+.