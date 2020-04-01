Абоненты МТС могут оформить виртуальные дебетовые карты МТС Банка через WhatsApp

Москва, 1 апреля. ПАО "МТС-Банк" запустило пилотный проект по мгновенному оформлению виртуальных дебетовых карт MTS CASHBACK Lite через популярный мессенджер WhatsApp. Это еще один удобный канал цифрового обслуживания, который позволит клиентам экономить время, общаться с банком через понятный и привычный интерфейс приложения без физического контакта с сотрудниками банка или курьером.

Для оформления виртуальной дебетовой карты также не нужно переходить на сайт банка или в его мобильное приложение, отправлять документы или делать селфи с паспортом. Абонентам МТС, вошедшим в пилотную группу, достаточно перейти в специальный чат-сервис мессенджера WhatsApp и в пару кликов выпустить карту, следуя инструкциям. Карта MTS CASHBACK Lite мгновенно активируется в специальном чате мессенджера, а также личном кабинете приложений "МТС Деньги" и "Мой МТС".

Картой можно оплачивать покупки в любых торговых точках и в интернете, привязав ее к популярным мобильным сервисам бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Платежные операции можно также совершать с помощью чат-бота мессенджера. Безопасность каждой транзакции гарантирует встроенная в карту технология токенизации, генерирующая при оплате уникальный токен ‒ 16-значную комбинацию цифр, которую невозможно подделать.

По виртуальной карте начисляется кэшбэк до 25% при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback, 3% кэшбэка начисляются за любые покупки в супермаркетах, за оплату на АЗС и в кино, 1% – в остальных категориях.

Начисленный кэшбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС или в виде 100% скидки на покупку товаров в салонах МТС. Владелец карты, который не является абонентом МТС, сможет тратить накопленный кэшбэк на оплату товаров в салонах МТС и для пополнения баланса номера МТС своих близких и друзей.

Пополнять карту можно через интерфейс чат-сервиса мессенджера и СМС-сервис "Помощник 2121" переводом средств с карт любых банков, а также традиционными способами: в мобильном банке и через оснащенные бесконтактными считывателями банкоматы и терминалы.

Выпуск и обслуживание виртуальной дебетовой карты MTS CASHBACK Lite, снятие наличных в NFC-банкоматах любых банков по всему миру бесплатны. Фиксированная комиссия при переводах на карты других банков вне зависимости от суммы операции составляет 15 рублей. По карте также предусмотрены ежемесячные лимиты на платежи, переводы и снятие наличных.