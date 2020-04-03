Мариинский театр и проект "Русские сезоны" представят балет "Золушка"

Москва, 3 апреля. Мариинский театр и международный культурный проект "Русские сезоны" 4 апреля в 20:00 представят зрителям балет "Золушка" Сергея Прокофьева в постановке хореографа Алексея Ратманского и декорациях знаменитого архитектора-"бумажника" Ильи Уткина и Евгения Монахова на платформе Stay home with Russian Seasons. Главные партии исполняют Диана Вишнева, Владимир Шкляров и Екатерина Кондаурова. Дирижер – маэстро Валерий Гергиев. Ценители балетного искусства смогут насладиться представлением, не выходя из дома. Трансляция будет доступна на сайте mariinsky.tv и на сайте международного культурного проекта "Русские сезоны" russianseasons.org.

Это произведение живет уже более 300 лет, но сохраняет свою актуальность и по сей день. История бедной девушки, покорившей сердце принца, является наиболее востребованной среди балетных тем.

"Мы рады возможности пригласить вас бесплатно на показ блистательного балета "Золушка" в исполнении одного из лучших коллективов России – Мариинского театра. Чудесная и добрая сказка известна каждому с детства. Это история вне поколений, она привлекает зрителей своей торжествующей справедливостью и настоящими чувствами. Этот спектакль – современная постановка. Не упустите эту прекрасную возможность посмотреть одну из величайших балетных интерпретаций сказки", – отметил Алексей Лебедев, директор АНО "Русские сезоны".

Новая платформа Stay home with Russian Season, которую запустил международный культурный проект "Русские сезоны", представляет собой бесплатную медиатеку для широкой аудитории от участников "Сезонов". Каждую неделю проект пополняется уникальными балетными и театральными постановками, ярчайшими музыкальными концертами и поэтическими выступлениями.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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