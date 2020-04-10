Авторы и исполнители рискуют не пережить кризис без господдержки

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель правления Российского музыкального союза (РМС) Андрей Кричевский, композитор Эдуард Артемьев, альтист и дирижер Юрий Башмет и председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм Александр Блинов предложили снизить фискальную нагрузку на авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм. Письмо с соответствующим предложением было направлено в Правительство РФ на имя председателя Михаила Мишустина. О том, почему подобные меры жизненно необходимы отрасли и с чем она рискует столкнуться без поддержки, рассказали участники рынка.

Музыкальная индустрия понесла колоссальные потери из-за пандемии коронавируса, поэтому предложенные правительству меры абсолютно обоснованы, полагает генеральный директор ООО "Первое музыкальное издательство" Мария Опарина. По ее словам, авторы музыкальных произведений оказываются в несколько ущемленном положении по сравнению, к примеру, с авторами программ для ЭВМ, поскольку подвергаются тройному налогообложению. "Если вы купили что-то на цифровой площадке за 120 рублей, площадка 20 рублей заплатит НДС. Затем она возьмет еще какое-то свое комиссионное вознаграждение – останется, предположим, 80 рублей. Эту сумму площадка передаст музыкальному издательству, которое также должно будет заплатить НДС с этой суммы. С оставшихся денег, скажем, 70 рублей, издательство возьмет комиссию за свои услуги, а остальное она должна будет опять обложить страховыми взносами в полном объеме. То есть на выходе автору остаются три копейки, большая часть суммы уходит на налоги".

Наиболее абсурдным, по словам Опариной, является то, что компании, которые управляют авторскими и смежными правами, обязаны и отчислять НДС, и платить страховые взносы в полном объеме. "Более того, по нашему законодательству автору начисляется трудовой стаж. В свою очередь, роялти – это распределительная система. Получил автор одну копейку – она будет начислена. При этом все компании должны подать сведения и о его трудовом стаже. Дальше – еще большая несправедливость. Многие авторы – пожилые люди. Они не относятся к трудящимся, поскольку не работают. Но если хоть одна копейка роялти им начислена по авторскому договору, у них аннулируются все надбавки. Приходится расторгать лицензионные договоры с такими авторами, потому что для пенсионеров дополнительные 10 тысяч рублей от государства – существенная сумма".

Текущую ситуацию в индустрии эксперт оценивает как очень сложную – исчезают концертные доходы, поступления по аудиовизуальным произведениям. Пережить последствия пандемии и девальвации национальной валюты могут помочь только стриминговые сервисы и цифровые площадки. Они станут единственным источником дохода для автора. Восстанавливаться отрасль будет очень долго – может понадобиться пара лет, считает эксперт.

О непростой ситуации в отрасли рассказал и российский певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер Денис Майданов. По его словам, сейчас представителям индустрии очень тяжело. Отменены концерты, отсутствует возможность других видов заработков – не функционируют рестораны, кафе, развлекательные заведения, поэтому для многих авторов отчисления стали единственным источником существования. "Конечно, в случае одобрения инициатив Российского музыкального союза предложенные меры очень помогут участникам индустрии", – уверен певец.

"Мой прогноз по срокам выхода из кризиса будет минорным, – констатировал Денис Майданов. – Мы сейчас находимся еще не на пике эпидемии. Кроме того, даже после победы над пандемией люди будут долгое время избегать общественных мест. Скорее всего, на восстановление рынку потребуется год или два".

Очевидно, что многие представители музыкальной индустрии рискуют не пережить кризис. Сегодняшняя ситуация ударяет прежде всего по фрилансерам, которые живут от заказа до заказа.

В условиях, когда все концерты отменены, авторские вознаграждения, традиционно отчисляемые с концертов, заметно пострадают, объяснил советский и российский музыкант, композитор и продюсер Леонид Величковский. "Я автор не новых, а старых хитов – их исполняют в основном на концертах вроде "Дискотеки 90-х" и "Песен 90-х". По радио их проигрывают редко, в стримах слушают мало. Основной доход мне приносят авторские отчисления за концертную деятельность. Поскольку ее запретили, выплаты упадут. На мой взгляд, правительство должно поддержать авторов, особенно тех, которые в свое время писали большие хиты для всей страны. Авторы живут только на вознаграждения. В каждом звене цепочки по отчислению и получению вознаграждения снимаются налоги – их доля достигает 80–90%. В результате авторские отчисления превращаются в копейки, что не может быть справедливым и разумным".

Если кризис продлится долго, его не переживут малоизвестные авторы, согласился Леонид Величковский, поскольку их основной заработок – это тоже авторские отчисления с концертной деятельности. "Большая проблема в том, что никто не знает, что будет завтра, – отметил музыкант. – Может быть, мы проснемся в другом мире, где каждый будет сидеть дома и перестанет выходить из него".

Предложенные правительству меры считает справедливыми глава звукозаписывающей компании Effective Records Кирилл Лупинос. Как отметил эксперт, на рынке сейчас паника, поскольку у всех его участников на фоне отсутствия мероприятий медленно, но верно сокращаются доходы. Так что логично бы было ожидать даже более активные меры по спасению ситуации.

"Если бы это был опыт Запада, то справедливо было бы рассчитывать на государственную поддержку, – указал Кирилл Лупинос. – Особенно это касается больших системообразующих игроков – организаторов концертов, культурных и продюсерских центров, которые занимаются не только созданием музыки, но и прокатом франшиз, брендов, мюзиклов, постановок, театров и прочее. При этом поддержка должна быть централизованной и понятной для всех".

Кроме того, по словам главы Effective Records, в данном вопросе должно быть задействовано и министерство культуры, поскольку оно способно прислушиваться к мнению авторских обществ, которые собирают отчисления со всех проводимых мероприятий, и лоббировать интересы индустрии перед вышестоящими органами. Совместно эти структуры могут выработать поэтапный план поддержки.

"Делать это нужно срочно, и, если к концу мая или началу июня меры приняты не будут, мы после окончания пандемии придем к рынку, где нет маленьких и средних игроков. Выживут только самые большие и сильные, у которых был накоплен "финансовый жирок", – считает Кирилл Лупинос. – Для рынка это будет ужасно, потому что мы вернемся в неконкурентную среду, шагнем на 15–20 лет назад. От падения доходов в итоге пострадают все, включая государство, которое недополучит налоги от музыки продажи билетов в театрах и кино. Так что меры крайне необходимы. Если бы государство предложило участникам рынка обсудить ситуацию, то все ключевые игроки с удовольствием, бросив все, провели бы эти консультации и объединились".

Резкое падение доходов авторов отметил глава ведущего российского музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин, поддержав инициативу РМС.

"Я к любой инициативе, которая поддерживает индустрию, поддерживает авторов, отношусь положительно, – указал глава лейбла. – Авторам действительно сейчас непросто – исчезла существенная часть дохода в виде отчислений с концертов. Надеюсь, что правительство внимательно отнесется к данной инициативе".

Говоря о том, сколько может продлиться кризис, Алексей Козин сказал, что сейчас очень сложно загадывать, что будет. Никто не понимает, как долго это продлится, когда снимут запрет концертной деятельности. На этом фоне отсутствие поддержки предложенных инициатив может губительно отразиться на отрасли.

Отрасль столкнулись с беспрецедентным кризисом: фактически для исполнителя введен запрет на профессиональный бизнес – все запланированные концерты отменены, прокомментировал текущую ситуацию председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм, генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia Александр Блинов.

"Более того, после снятия ограничений концертная деятельность не возобновится за один день, – посетовал эксперт. – Это сложный процесс, уйдут месяцы, прежде чем отрасль вернется в докризисное состояние. Хорошо, если мы увидим первые признаки улучшения к концу текущего года. А ведь отсутствие концертной деятельности тянет по цепочке все остальное. Без зарплаты останутся не только известные исполнители, но и музыканты, которые выступают вместе с ними на одной сцене, бэк-вокалисты, к примеру, обслуживающий артистов персонал".

Из-за отсутствия вознаграждений страдают авторы. Ситуация негативно сказывается на организациях по коллективному управлению правами: одни из главных плательщиков – кафе, бары, рестораны, торговые центры – оказались среди наиболее пострадавших от кризиса сфер бизнеса и находятся на грани выживания. Соответственно, ожидается снижение сборов в сегменте HoReCa, а значит, и существенное уменьшение сумм, которые выплачиваются авторам.

"Мы не просим у государства деньги, – объяснил позицию отрасли Александр Блинов. – Нам нужен более благоприятный с точки зрения налогообложения режим. Мы выступаем за создание условий, которые дадут авторам и музыкальному бизнесу хоть как-то компенсировать потери".