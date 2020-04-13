ПАО "ММК" софинансирует проекты малого и среднего бизнеса

ТАСС, 13 апреля. Для поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Магнитогорске ПАО "ММК" (Магнитогорский металлургический комбинат) продолжает софинансирование проектов, реализуемых резидентами ООО "ММК-индустриальный парк". Об этом сообщили в понедельник на комбинате.

"Поддержка со стороны ПАО "ММК" предоставляется на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 млн рублей", – сказано в сообщении.

В 2019 году этой возможностью воспользовались два резидента Индустриального парка ММК на общую сумму 7,5 млн рублей. В 2020 году первой компанией, воспользовавшейся данной преференцией для расширения своего производства, стало ООО "Магнитогорский металлообрабатывающий завод" (ММЗ). Основным направлением деятельности компании является изготовление и поставка предприятиям ОАО "РЖД" износостойких элементов и элементов верхнего строения пути. В настоящее время ММЗ реализует второй этап своего проекта стоимостью 60 млн рублей, в рамках которого планируется создать дополнительно 50 новых рабочих мест и увеличить выпуск готовой продукции до 2,5 тыс. т в месяц.

"Софинансирование – это важный стимул и знак доверия для предприятий, решивших организовать или расширить промышленное производство в Индустриальном парке ММК. Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки, для них действует лояльная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске", - приводят в сообщении слова генерального директора ПАО "ММК" Павла Шиляева.

ООО "ММК-индустриальный парк" - дочернее общество ПАО "ММК" и ОАО "ММК-МЕТИЗ". Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 га, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. "ММК-индустриальный парк" прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот - обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке ведут деятельность 26 резидентов.