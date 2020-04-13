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Фонд Росконгресс провел онлайн-конференцию, посвященную проблемам нефтяной отрасли

Участники мероприятия обсудили изменения цен на нефть, пандемию коронавируса и состоявшуюся историческую виртуальную встречу стран ОПЕК+
Описание
© Росконгресс

Москва, 13 апреля. Фонд Росконгресс провел онлайн-конференцию "Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ".

Мировые рынки нефти сегодня испытывают существенные колебания. Резкое изменение цен на нефть, развивающаяся пандемия коронавируса - все это создает для глобальной нефтяной отрасли все новые и новые вызовы.

Участники онлайн-конференции обсудили важнейшие вопросы развития сложившейся ситуации, поговорили об итогах состоявшейся накануне исторической виртуальной встречи стран ОПЕК+. В дискуссии приняли участие ведущие в стране эксперты по нефтегазовым рынкам, представители отраслевых ассоциаций и консалтинговых групп. Модерировал конференцию руководитель службы экономических новостей канала "Россия 24" Алексей Бобровский.

Директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев так охарактеризовал итоги встречи стран ОПЕК+: "Ситуация пока далека от того момента, когда можно радоваться. <…> Страны ОПЕК и ОПЕК+ выражают требования, чтобы сокращения (объемов) делились честно".

В настоящее время министры стран ОПЕК+ на втором экстренном заседании смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи на период май-июнь.

Другие вопросы, которые обсудили участники онлайн-конференции "Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ", были связаны с возможными выходами из сложившейся ситуации.

"Надо снижать уровень налогообложения (на нефтяную отрасль). Хочу напомнить, что из чистой прибыли нефтяные компании России обязаны заплатить 85% налогов. В Саудовской Аравии, если учесть встречные перетоки денег, уровень налогообложения всего 25% от прибыли. В США фактически налогов на добычу нефти нет. То есть формально налоги есть, но одновременно есть программы государственной поддержки. Они друг друга компенсируют", - отметил генеральный директор ЗАО "ИнфоТЭК-Терминал", член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев.

Запись трансляции доступна на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ". Желающие задать вопросы экспертам могут сделать это в комментариях.

Возрастная категория 12+.

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