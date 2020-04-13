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Глава Пермского края распорядился помочь землякам, находящимся за рубежом

К Дмитрию Махонину обратилась группа туристов, которые не могут вернуться из Таиланда, – у них кончились деньги на жилье и питание
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края
Описание
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
© Департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

ТАСС, 13 апреля. Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение администрации губернатора совместно с социальным блоком правительства региона оказать необходимую поддержку землякам, оставшимся за рубежом. Об этом рассказали в понедельник в департаменте пресс-службы администрации губернатора Прикамья.

"К главе региона обратилась группа туристов, которые не могут вернуться из Таиланда. После подключения к решению вопроса краевых властей жители региона смогут долететь до России на самолете сообщением Бангкок – Казань – Уфа. После нахождения на карантине в Уфе в течение 14 дней их перевезут в Пермский край", - сказано в сообщении департамента. Там уточнили, что у туристов закончились личные деньги на проживание и питание. Поэтому, по поручению Махонина,​ в понедельник из краевого фонда соцподдержки из средств, собранных на борьбу с коронавирусом, туристам в Таиланде перечислят деньги для жизни в Бангкоке до​ 16 апреля.

Ранее, когда началось закрытие авиасообщения между странами из-за распространения коронавируса, краевые власти помогли вернуться домой 155 жителям Прикамья, отдыхавшим за рубежом. Сейчас в других странах находятся только жители края, уехавшие туда самостоятельно.

На минувшей неделе Дмитрий Махонин возглавил рейтинг глав субъектов РФ, которые наиболее эффективно борются с пандемией COVID-19. Согласно исследованию, опубликованному Центром политической конъюнктуры, лидерству Махонина способствовало то, что в регионе одними из первых в РФ были объявлены расширенные меры поддержки для предприятий отдельных сфер, которые сильнее остальных могут пострадать из-за кризиса: общественное питание, культура, спорт, организация досуга и развлечений, розничная торговля (кроме продуктовых и аптек). Также эксперты отметили намерение Махонина выплатить по 15 тыс. рублей жителям региона, чья зарплата значительно сократилась из-за пандемии коронавируса.

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