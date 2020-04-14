Фонд Росконгресс собрал на онлайн-конференции представителей индустрии гостеприимства

Москва, 14 апреля. Фонд Росконгресс совместно с компанией EY 13 апреля провел онлайн-конференцию "Бизнес: инструкция по выживанию. Спасти гостиничный бизнес". Представители органов власти и индустрии гостеприимства обсудили самые острые вопросы, от которых сегодня зависит выживание отрасли.

В дискуссии приняли участие генеральный директор Accor (ООО "Р.М.Х.К.") Алексис Деларофф; управляющий партнер УК "Альянс Отель Менеджмент" Вадим Прасов; генеральный директор ООО "Балчуг" Александр Бобылев; партнер, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственным компаниям, предприятиям автомобильной и транспортной отраслей в СНГ компании ЕY Ольга Архангельская и начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

"Главная проблема нашей отрасли, и гостиничной, и ресторанной, - фактически одномоментный коллапс спроса, - выразил общее мнение Александр Бобылев. - В Москве в верхнем сегменте рынка загрузка в апреле держится на уровне 4-5%. Это значит, что рынок работает в минус. Понятно, что есть отдельные территории, сегменты рынка, которые могут чувствовать себя лучше. Но вопрос сегодняшнего дня – это вопрос физического выживания субъектов отрасли".

Гостиничный бизнес включен правительством Российской Федерации в список пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей. В качестве мер поддержки участники дискуссии называли отсрочку или обнуление всех налоговых платежей, а также приостановку платежей по кредитам, чтобы перенаправить эти средства на выплаты сотрудникам и поставщикам.

В свою очередь представлявшая Ростуризм Елена Лысенкова заявила, что власти понимают, насколько "в текущей ситуации важно удержать активы индустрии в руках заинтересованных собственников, чтобы впоследствии стимулировать их инвестировать дальше в развитие отрасли". При этом она подчеркнула, что Ростуризм руководствуется действующими на текущий момент документами. "Мы очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация нормализуется и Россия сможет комфортно войти в летний сезон, который очень важен для всей гостиничной и туристской отрасли", - добавила Елена Лысенкова.

Участники дискуссии сошлись на том, что кризис, вызванный распространением COVID-19, радикально изменит не только индустрию гостеприимства, но и экономику в целом. "То, о чем мы давно говорим, придет к нам гораздо быстрее. Это и удаленная работа, и доставка, и изменение потребительских предпочтений. В этом смысле мы обнаружим себя в совершенно другой модели экономики", - отметила Ольга Архангельская.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ".