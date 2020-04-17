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Сургутский район ХМАО не будет пересматривать социальные обязательства в связи с COVID-19

Глава МО Андрей Трубецкой рассказал, что особый режим не повлияет на исполнение обязательств перед ветеранами и льготными категориями жителей, а также на работы по изменению генпланов 10 поселений
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой Отдел информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района ХМАО
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Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Отдел информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района ХМАО

ТАСС, 17 апреля. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не будет пересматривать социальные обязательства перед жителями в связи с распространением COVID-19 и введенными в связи с ним ограничениями. Об этом рассказал ТАСС глава района Андрей Трубецкой.

Говоря о реализуемом в Югре бессрочном соцпроекте "Забота" и внедрении одноименных карт на территории муниципального образования, собеседник отметил, что корректировки будут крайне незначительными. "16 апреля мы должны были объявить о запуске этого проекта, но в условиях действующих повсеместно в стране ограничений принято решение отложить его на май. Но я уверен, что он будет реализован в полном объеме, карты для социально незащищенных и льготных категорий во взаимодействии с нашими предпринимателями мы выпустим, проект будет реализован. Всего к нему присоединились 26 федеральных и местных торговых сетей, работающих на территории района. Не дает нам реализовать его в полной мере только система действующих по всей стране ограничений", - рассказал он.  

Также район сохраняет все параметры ряда соглашений, реализуемых в рамках акции "Поколению Победителей" – речь идет о бесплатном проезде в общественном транспорте для ветеранов ВОВ и их сопровождающих до конца 2020 года, а также о списании ветеранам всех долгов по ЖКХ, которые у них были на 1 января 2020 года.

"Ничего не пересматривается и не меняется. Все достигнутые и зафиксированные соглашения будут реализованы в полном объеме. Это и бесплатный проезд ветеранов и сопровождающих их лиц, и списание долгов за жилищно-коммунальные услуги, и полное освобождение ветеранов от их оплаты, это касается и долгов за электроэнергию, за вывоз ТКО. Все это в течение 2020 года будет реализовано в полном объеме", - рассказал Трубецкой. Глава добавил, что из местного бюджета, помимо федеральных и окружных средств, на каждого ветерана предусмотрена выплата 75 тыс. рублей. "То есть каждый из наших ветеранов, с учетом федеральных и окружных средств, получит от 150 до 200 тыс. рублей", - констатировал глава района.  

Комментируя планы властей Сургутского района совместно с институтом территориального планирования "Град" о внесении изменений в генеральные планы 10 поселений, Трубецкой отметил, что ни себе, ни своим коллегам не дает повода апеллировать к инфекции и думать о том, что можно что-то не сделать или отодвинуть сроки. "Ничего не корректируется, в том числе по этому вопросу. По всем 10 поселениям, входящим в программу, в октябре-декабре, как и планировали, мы намерены провести публичные слушания по новым генеральным планам", - прокомментировал глава района.

О распространении коронавируса

Район активно участвует в препятствовании завозу и распространению новой коронавирусной инфекции. "Работа сложная, ее прибавилось – это и координация действий с региональным штабом, и с поселениями – территория района очень большая, более 105 тыс. кв. км, 13 населенных пунктов. Каждый день мы на связи с округом и нашими поселениями. Работа дает результат. С учетом того, что мы крупнейший муниципальный район, на сегодняшний день (16 апреля – прим. ТАСС) подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией нет", - рассказал Андрей Трубецкой.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

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