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Всероссийская акция "Библионочь-2020" впервые пройдет в онлайн-формате

Мероприятие состоится 25 и 26 апреля и будет включать три тематические программы - детско-юношескую, лекционную и театральную

Москва, 24 апреля. Столичные библиотеки, музеи, выставочные залы и галереи 25 и 26 апреля впервые проведут всероссийскую акцию "Библионочь-2020" онлайн в связи с ограничениями, связанными с профилактикой распространения коронавируса. В этот раз не только москвичи, но и все жители России смогут послушать разнообразные лекции, присоединиться к виртуальным турам, тематическим мастер-классам, встретиться с известными писателями и режиссерами. В акции примут участие 16 столичных библиотек, 15 городских музеев и галерей. Онлайн-мероприятия пройдут на интернет-площадках учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы, на YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

Значительная часть событий "Библионочи-2020" будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: главная тема акции этого года – "Опаленные страницы". Основные события состоятся 25 апреля с 19:00 до 23:00 на трех YouTube-каналах столичных библиотек, каждый из которых посвящен определенной тематической программе – детско-юношеской, лекционной и театральной.

Детско-юношеская программа

Старт "Библионочи-2020" даст Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара. Знаменитая "Гайдаровка" выступит с онлайн-программой для детей и подростков под названием "Библиосумерки". Начало трансляции 25 апреля в 15:00 (программа продлится до 23:00) на YouTube-канале Библиотеки имени А.П. Гайдара и на странице мероприятия в Facebook.

Откроет "Библиосумерки" онлайн-версия детского спектакля "Андерсен навсегда" по мотивам знаменитых сказок Ганса Христиана Андерсена – "Снежная королева", "Девочка со спичками", "Принцесса на горошине" и других. Все роли исполнят юные актеры. Начало в 15:00.

Студия "Союзмультфильм" представит в онлайн-формате новые короткометражные анимационные картины, среди которых мультфильм "Доброе сердце" режиссера Евгении Жирковой, а также авторские короткометражные мультфильмы 2015-2019 годов, ставшие победителями российских и международных фестивалей. Начало в 16:00.

Продолжит "Библиосумерки" паблик-ток с участием режиссера-мультипликатора и художника Михаила Алдашина, мультипликатора Екатерины Филипповой, режиссера Анны Кузиной. Модератор – шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм", режиссер, сценарист, историк анимации Сергей Капков. Начало в 17:30.

Мастер-класс по созданию комиксов "Как придумать супергероя" проведут художник Елена Авинова и филолог Наталья Осипова. Участники узнают, как изобразить себя и своих знакомых в образах супергероев комиксов. Понадобится бумага формата А4, черная и цветные ручки, карандаши и фломастеры. Начало в 18:30.

Спектакль "Письма памяти", посвященный письмам, которые писали дети в годы Великой Отечественной войны, завершит программу. Начало в 22:00.

Галерея "Выхино" представит песочное онлайн-шоу "Маленький принц" в исполнении художника Лидии Миллер и радиоведущей Алины Голубевой. Шоу пройдет под музыку Баха, Грига, Шуберта, Римского-Корсакова и других композиторов. Начало в 20:00 на страницах галереи в социальных сетях "Вконтакте", Facebook и Intagram.

Лекционная программа, виртуальные туры, встречи с известными писателями, литературными и театральными деятелями

Большая лекционная программа акции будет представлена на онлайн-ресурсах Центральной библиотека №197 имени А.А. Ахматовой. Начало 25 апреля в 19:10 на YouTube-канале и на Facebook. Мероприятия продлятся до 03:00.

Любителей книг и чтения ждет онлайн-встреча с писателем, лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" – Гузелью Яхиной, которая расскажет о своем дебютном романе "Зулейха открывает глаза". Модератор встречи – книжный блогер Евгения Власенко. Начало в 19:10.

Лекцию о современной литературе "Спасение чтением" проведет известный критик Галина Юзефович. Зрители смогут задать вопросы в комментариях во время прямого эфира. Начало в 21:10.

Вебинар "Все события реальны, имена не изменены: пишем автофикшен" проведут писатели Арина Бойко и Наталья Калинникова. Начало в 22:20.

На лекции о необычном и малоизвестном произведении Корнея Чуковского "Одолеем Бармалея", созданном писателем во время эвакуации в Ташкенте в 1942 году, зачитают фрагменты этой поэмы. Начало 26 апреля в 01:30.

Во время прямого эфира зрители смогут задать вопросы в комментариях.

Библиотеки центра Москвы также проведут онлайн-встречи в прямом эфире под названием "ЛитМост. Оставайтесь дома", в которых примут участие авторы детективных и остросюжетных романов: Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и Сергей Литвиновы, а также Мария Метлицкая и Маша Трауб, работающие в жанре сентиментальной и психологической прозы. Среди гостей встречи – фантасты Вадим Панов и Ник Перумов. Писатели расскажут, как временный режим ограничений влияет на работу, поговорят о приближающейся 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и прочтут свои стихи, посвященные Победе. Начало трансляции в 19:00 на YouTube-канале.

Библиотека №48 представит выступление писателя Евгения Чижова, который расскажет о своем романе "Собиратель рая". Роман попал в шорт-лист литературных премий Андрея Белого и "НОС". Начало в 21:00 в Instagram.

Библиотеки Юга Москвы будут транслировать настоящее шоу под названием "Соседний стеллаж". В нем примут участие известные люди разных профессий: знаменитый шеф-повар Константин Ивлев расскажет о рецепте Софьи Андреевны Толстой, жены писателя Льва Николаевича Толстого. Затем состоится паблик-ток с участием кинокритика Антона Долина, актера Евгения Морозова, литературного критика Александра Архангельского и писателя Тамары Крюковой. Темы паблик-тока: "Какие книги лучше читать во время вынужденного пребывания дома" и "Пути развития современной прозы". В шоу также примут участие актриса Ирина Чеснокова и трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Начало в 19:00 на YouTube-канале.

Библиотеки ТиНАО представят два документальных фильма режиссера Андрея Железнякова. "Евангелие от детства" – съемки фильма проходили в московском поселке Коммунарка, а также в Польше, Испании и Италии. "Искусство во время блокады" – история о том, как работали филармонии, театры, музеи и другие учреждения культуры во время блокады Ленинграда. Перед показом автор расскажет, как он снимал киноленты. Начало трансляции в 19:00 на YouTube-канале.

Галерея XXI века проведет онлайн-экскурсию "Там, где живут книги". Участники узнают, как и где хранятся и продаются издания в Аргентине, Англии, Италии и Германии. Начало в 15:00 на странице галереи и в Facebook.

Театральные и концертные программы

Театральную программу представят на YouTube-канале библиотек Москвы и на странице мероприятия в Facebook. Мероприятия будут показывать 25 апреля с 19:10 до 06:00 следующего дня.

Откроет театральную программу актриса Алиса Гребенщикова литературной постановкой "Ольга Берггольц. Голос ленинградской блокады". Под аккомпанемент струнного квартета и фортепьяно будут звучать стихи и отрывки из дневниковых записей поэтессы, а также воспоминания современников о ней. Начало в 19:10.

Онлайн-показ спектакля "Бесы" по одноименному роману Федора Достоевского в постановке театра "Мастерская Дмитрия Брусникина" начнется в 20:30. Другой спектакль этого театра - "Транссиб" - можно будет увидеть в 23:00.

"Электротеатр Станиславский" приглашает на онлайн-показ спектакля "Гроза" по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. Начало 26 апреля в 00:40.

Спектакль-концерт "Рок. Дневник Анны Франк" Московского драматического театра имени А.С. Пушкина с Викторией Исаковой в главной роли покажут 26 апреля в 01:50.

Центральная молодежная библиотека имени М.А. Светлова представит онлайн концертную программу "Песни военных лет". Под гитарный аккомпанемент их исполнит певица Валерия Руссо. Начало в 19:00 в Instagram.

Библиотеки Северо-Запада Москвы будут транслировать специальный онлайн-проект "Голос победителей", в котором приняли участие современные поэты и музыканты, создавшие свои поэтические произведения на основе воспоминаний ветеранов о фронтовых событиях. Начало в 19:00 на YouTube-канале.

Галерея современного искусства "Ходынка" подготовила онлайн-читку историй из цикла писателя Станислава Лема "Звездные дневники Ийона Тихого" в исполнении театральных актеров. Начало в 19:00 в Instagram.

Дом-музей Марины Цветаевой представит лекцию "Блокада Ленинграда в прозе Любови Шапориной и поэзии Натальи Крандиевской". Во время лекции будут прочитаны стихи поэтессы, пережившей блокаду. Начало в 17:00 на YouTube-канале.

Московский дом книги покажет в записи знаменитый телеспектакль "Вечно живые" по одноименной пьесе Виктора Розова. Трансляцию откроют в 18:00 на YouTube-канале.

С подробной программой "Библионочи-2020" можно ознакомиться на портале "Библиогород". В этом году акция "Библионочь" впервые пройдет в режиме онлайн, и не только в Москве, но и по всей стране.

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