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Медицинская справочная система АЛГОМ начала публиковать материалы по COVID-19

Компания АЛГОМ будет переводить на русский язык рекомендации международного медицинского ресурса DynaMed Plus

Москва, 28 апреля. На сайте algom.ru с 28 апреля доступны к изучению на русском языке профессиональные материалы по COVID-19 от международного медицинского ресурса DynaMed Plus, в том числе рекомендации по ведению беременности, ведению онкологических больных и пациентов из отдельных групп риска.  

Знания и актуальная информация - лучшее оружие врачей. Понимая это, компания АЛГОМ приняла решение направить максимум усилий на досрочный редакторский перевод международных руководств DynaMed Plus на русский язык.

В компании отметили, что, в первую очередь, будут переводиться и обновляться статьи, касающиеся новой коронавирусной инфекции COVID-19.

DynaMed Plus - ведущий международный медицинский информационный ресурс, предназначенный для быстрого поиска эффективных врачебных решений, максимально полно и глубоко охватывающий все специализированные методы диагностики и лечения.

Ранее компания АЛГОМ открыла бесплатный доступ к своим материалам до 30 апреля 2020 года.

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