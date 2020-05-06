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Цикл онлайн-дискуссий "Завтрак в "Цифровой среде" стартует 7 мая

В рамках нового проекта Фонда Росконгресс и АНО "Цифровая экономика" эксперты и лидеры рынка обсудят интернет вещей как "лекарство" от экономических последствий коронавируса

Москва, 6 мая. Фонд Росконгресс, проект "Территория инноваций" и АНО "Цифровая экономика" запускают новый проект - "Завтраки в "Цифровой среде" - на актуальные темы Национальной программы "Цифровая экономика" в формате онлайн-дискуссий представителей государства и бизнеса. Первая дискуссия цикла состоится 7 мая в 9:00. Эксперты и лидеры рынка обсудят интернет вещей как "лекарство" от экономических последствий коронавируса.

Карантинные меры, принятые в мире в связи с распространением коронавируса, внесли радикальные изменения не только в жизнь и привычки общества, но и экономику в целом. Промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли ищут способы адаптации к "безлюдным" сценариям. Для многих из них цифровая трансформация стала событием типа "черный лебедь". Как никогда остро стоит вопрос создания принципиально новой инфраструктуры сетей связи, на которых будет развернут интернет вещей.

В 2019 году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации была утверждена "Концепция построения узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей на территории Российской Федерации". Согласно концепции, приоритетными были определены пять отраслей:

- ЖКХ;

- Промышленность 4.0; 

- Здравоохранение;

- Сельское хозяйство;

- Транспорт и логистика. 

Сохранила ли концепция актуальность, и как изменились отраслевые запросы к сетям связи в условиях пандемии? Можно ли спасти промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли с помощью интернета вещей? Придаст ли коронавирус ускорение распространению 5G в России?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить в ходе "Завтрака в "Цифровой среде" 7 мая с 9:00 до 10:30.

Участники онлайн-дискуссии:

- Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей;

- Алексей Рокотян, руководитель по стратегии продуктового развития АО "ЭР-Телеком Холдинг";

- Александр Смоленский, заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса компании "Цифра";

- Никита Уткин, руководитель программ РВК, председатель технического комитета 194 "Кибер-физические системы";

- Глеб Боресков, руководитель проекта по организации профильного фонда по поддержке инновационных проектов в области навигационно-коммуникационных технологий, интернета вещей, искусственного интеллекта и микроэлектроники (ГЛОНАСС).

Модератор онлайн-дискуссии:

- Роман Яковлев, директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика". 

Посмотреть онлайн-дискуссию можно будет на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в группе на Facebook.

Возрастная категория 6+.

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