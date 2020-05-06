Дискуссия "Театр на "удаленке". Индустрия развлечений времен коронавируса" пройдет 7 мая

Москва, 6 мая. Фонд Росконгресс 7 мая проведет онлайн-сессию "Театр на "удаленке". Индустрия развлечений времен коронавируса". Российские режиссеры, продюсеры и театральные деятели оценят жизнеспособность "цифры" в культуре, поговорят о мерах поддержки отрасли, гастролях и последствиях вынужденной передышки в работе.

Пандемия коронавируса изменила мировой культурный ландшафт: повсеместно закрыты театры и музеи, отменены или перенесены концерты и выставки, приостановлены съемки. Развлечения перешли в онлайн-формат, большая часть экскурсий, шоу и спектаклей стала бесплатной. Может ли новая реальность навсегда вытеснить живое общение артиста со зрителем, как действовать учреждениям культуры в условиях ограничений, как артистам сохранить форму, обсудят участники дискуссии.

Экономические последствия остановки работы театров оценит директор Московского драматического театра на Малой Бронной, доцент Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, руководитель курса продюсерского факультета Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Союза театральных деятелей Константин Чернышев.

О проблемах музыкальных театров расскажет художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера", народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера музыкального театра Российской академии театрального искусства, лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Бертман. Танцовщики, оперные артисты, музыканты сегодня ограничены в репетициях и несут профессиональные риски. Бертман поделится мнением о финансовых угрозах отрасли и о контрактах по грядущим гастролям 2020-2021 театрального сезона.

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный работник культуры РФ, руководитель курса продюсерского факультета Российской академии театрального искусства – ГИТИС Кирилл Крок расскажет о системе возврата билетов и формировании репертуара на новый театральный сезон, даст прогноз о возвращении театров в обычный режим.

Положительную сторону в непростой для сферы исполнительских искусств ситуации сформулирует режиссер и продюсер социокультурных проектов, театральный менеджер, автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова. В свою очередь президент группы компаний NCA (National Concert Academy) Михаил Шурыгин оценит глубину падения и шансы сохранения "реального" (частного) сектора концертной экономики России, расскажет о гастролях зарубежных звезд и онлайн-концертах.

Для международного культурного проекта "Русские сезоны" нынешняя ситуация - вызов. Перенесено 100% мероприятий с весны-лета 2020 года на более поздний срок (в этом году "Сезоны" проходят во Франции, Бельгии, Люксембурге). Алексей Лебедев, директор АНО "Русские сезоны" расскажет, как в текущих реалиях осуществляется работа с европейским зрителем.

Руководитель Дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс, продюсер, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Иванова представит ситуацию в индустрии кино. Ее тема – "Стоп-кадр в кинопроизводстве. Последствия и перспективы". Модератором онлайн-встречи выступит журналист Алексей Бобровский.

Трансляция доступна на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайт, YouTube-канал "Росконгресс-ТВ", группа в Facebook. Сессия начнется 7 мая в 12:00.

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