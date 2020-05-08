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Фонд Росконгресс и национальный парк "Русская Арктика" запускают просветительский проект

Он стартует в мае в соцсетях и будет включать в себя эксклюзивные фото- и видеоматериалы, онлайн-экскурсии, а также школу дистанционного арктического волонтера

Москва, 8 мая. Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" и национальный парк "Русская Арктика" начинают работу над масштабным просветительским проектом. Он будет включать в себя создание образовательного контента с эксклюзивными фото- и видеоматериалами, онлайн-экскурсиями, а также организацию школы дистанционного арктического волонтера. В социальных сетях Международного арктического форума проект стартует уже в мае.

В рамках старта проекта полярники "Русской Арктики" поделились с Фондом Росконгресс эксклюзивными свежими фотографиями с полярной станции "Омега" острова Земля Александры. Первые в 2020 году снимки белых медведей из национального парка обладают большой ценностью: весенние наблюдения могут дать исследователям много информации о жизни животных. Именно в это время медведицы выходят с медвежатами из берлог.

"Нам хотелось бы сделать Арктику немного ближе, реальнее для каждого. Уже сегодня на платформе Международного арктического форума работает виртуальный "Арктический кинотеатр", где в скором времени, надеюсь, будут проходить трансляции видеофильмов из национального парка "Русская Арктика". Впереди много вдохновляющих идей и проектов, мы настроены на долгосрочное сотрудничество", – поделилась директор Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" Оксана Полетимова.

"В связи со спецификой удаленности парка от большой земли большинство наших соотечественников никогда не побывало бы на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Теперь благодаря проекту каждый сможет увидеть Арктику какой она есть, – рассказывает директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов. – Благодаря поддержке Фонда Росконгресс теперь эта мечта станет реальностью, и каждый желающий сможет, не выходя из дома, окунуться в атмосферу высокоширотной Арктики".

Национальный парк "Русская Арктика" существует с 2009 года. Сегодня это одна из крупнейших особо охраняемых природных территорий в мире, самая большая в Российской Федерации. Парк состоит из двух частей: Северного и Южного кластеров. Северный кластер национального парка "Русская Арктика" – это территория архипелага Земля Франца-Иосифа. Расположен кластер в северо-восточной части Баренцева моря, состоит из 192 островов. Самые крупные острова архипелага – о-ва Земля Георга, Земля Вильчека, Греэм-Белл, Галля и Земля Александры. Несмотря на суровый арктический климат (арктические пустыни), архипелаг Земля Франца-Иосифа отличается богатой флорой и фауной: там встречаются 12 видов млекопитающих и 51 вид птиц. Этот список включает в себя, в том числе, шесть видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и международную Красную книгу: белый медведь, атлантический морж, гренландский кит, нарвал, белая чайка и черная атлантическая казарка.

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