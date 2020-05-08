В рамках празднования 75-летия Великой Победы пройдут более 100 онлайн-мероприятий

Москва, 8 мая. Девятого мая в столице будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Департамент культуры города Москвы подготовил масштабную праздничную онлайн-программу, в которой примут участие крупнейшие московские музеи, библиотеки, выставочные залы и галереи. Жителей столицы и всей России ожидают более 100 онлайн-мероприятий: спектакли и концерты, художественные и фотовыставки, экскурсии и лекции, мастер-классы и киноподборки, показы документальных фильмов и новые акции онлайн – марафоны, фотофлешмобы, встречи с выдающимися актерами и театральными деятелями.

Онлайн-программа имеет несколько масштабных направлений: "Спектакли и концерты", "Виртуальные выставки", "Онлайн-экскурсии и лекции", "Мастер-классы", "Виртуальные встречи и онлайн-акции", "Показ фильмов о войне". Участниками юбилейных мероприятий станут герои Великой Отечественной войны, потомки очевидцев событий 1941-1945 годов, хранители музеев и библиотек, художники, поэты и музыканты, а также звезды театра и кино.

Спектакли и концерты

Музей-панорама "Бородинская битва" покажет спектакль "Мне выпала честь прикоснуться к победам". В программе песни военных лет, стихи и проза о Великой Отечественной войне. Актеры Театральной лаборатории "Вешалка" читают солдатские письма с фронта, вспоминают о событиях тех далеких дней, о судьбах и мечтах советских людей в тяжелые военные годы.

Музей Владимира Высоцкого представит театрализованный концерт по мотивам спектакля Театра на Таганке "Павшие и живые" под названием "Бери шинель, пошли домой...". В концерте принимают участие заслуженные артисты России – Любовь Чиркова и Валерий Черняев. Автор идеи – режиссер, народный артист России Валерий Золотухин.

Дом Н.В. Гоголя подготовил моноспектакль "Дом у дороги". (Начало 9 мая в 18:00). Это лирическая хроника о судьбе русской семьи в годы войны, поставленная по одноименной поэме Александра Твардовского.

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени представит проект под названием "Весна Победы". О своих любимых героях расскажут актеры театра и кино – Андрей Мерзликин, Юлия Пересильд, Антон Хабаров. 9 мая в 19:00 состоится спектакль "А зори здесь тихие" с участием студентов театрального института И.Д. Кобзона.

А 10 мая в 19:00 пройдет концерт "Победный май". Во время Великой Отечественной войны вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала... песня, которая стала грозным оружием, не позволившим сломить дух народа.

В Музее С.А. Есенина состоится онлайн-читка рассказа "Страшное счастье" по дневникам блокадника. Главный герой истории – Сережа Алексеев, ребенок блокадного Ленинграда. После голодной смерти матери и гибели отца на фронте мальчика эвакуируют из осажденного города вглубь страны. (Начало 9 мая в 17:00).

Музей также приглашает на премьеру поэтического спектакля "Небо Победы", действие которого состоит из четырех новелл: "Утро", "День", "Вечер", "Ночь" и вновь "Утро". (Начало 9 мая в 19:00).

Виртуальные выставки

Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына представит фотодокументальную выставку "Поклонимся великим тем годам...". Центром художественного замысла экспозиции стал семейный архив сотрудников Дома русского зарубежья. У кого-то из них сохранился обширный архив военных лет, а у кого-то – лишь краткие свидетельства.

Музей Владимира Высоцкого откроет экспозицию "Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые...", посвященную теме Великой Отечественной войны в творчестве Владимира Высоцкого.

Картинная галерея Александра Шилова приглашает на выставку "Под знаменем Победы!", где будут представлены работы народного художника СССР А. Шилова, рассказывающие об участниках Великой Отечественной войны.

Картинная галерея Ильи Глазунова приготовила экспозицию "Дороги войны. История одной картины" о первой монументальной картине Глазунова, отразившей событие истории, о котором молчало искусство советской эпохи.

Музей Моды представляет выставку "Война и мода", повествующую о том, как Вторая мировая война повлияла на моду.

Музей-заповедник "Царицыно" подготовил обширную экспозицию "Памяти Великой Отечественной войны. Шедевры из коллекции "Царицыно", которая демонстрирует, как менялось отношение художников к войне на протяжении последних десятилетий.

Кроме этого, виртуальные выставки пройдут в Музее Москвы, Музее-панораме "Бородинская битва", Музее "Садовое кольцо", Музее космонавтики, Музее А.С. Пушкина, Музее А.Н. Скрябина, Музее "Дом Бурганова", Дарвиновском музее, Музее русского лубка и наивного искусства, Музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", Музее М.А. Булгакова и других.

Онлайн-экскурсии и лекции

Музей истории "ГУЛАГа" проведет экскурсию "Старый дом на Самотеке", участники которой узнают, как жили на Самотеке москвичи 1930-1950-х годов. Здесь можно будет познакомиться с легендами старого дома и прикоснуться к событиям отдельно взятого района.

Музей обороны Москвы приглашает на экспозицию военной техники. Зрители увидят грозное оружие Красной Армии – артиллерию, узнают, как использовались гаубицы, противотанковые пушки и минометы.

Государственный музей – культурный центр "Интеграция" им. Н.А. Островского подготовил интересную экскурсию "Книги-бойцы". Юноши и девушки, уходя на фронт, брали с собой любимые книги. Часто это была книга "Как закалялась сталь". Жена Н.А. Островского – Раиса – просила фронтовиков высылать на адрес музея отзывы и экземпляры книг с описанием их боевого пути.

Картинная галерея Александра Шилова представляет сразу две онлайн-лекции: "Отчизны славные сыны", знакомящая с образами участников Великой Отечественной войны в творчестве Шилова, и "Вечная память героям", посвященная сорока полотнам известного художника, среди которых портреты Героев Советского Союза и России. (Начало 8 мая в 17:00).

Онлайн-лекции пройдут также в Музее-панораме "Бородинская битва", Доме Гоголя, Музее К.Г. Паустовского, Объединении "Выставочные залы Москвы" и других учреждениях.

Мастер-классы

Дом Н.В. Гоголя в День Победы проведет мастер-класс "Цветок Победы", где можно будет сделать своими рукам цветок, который с первых дней после окончания войны стал неотъемлемым атрибутом солдата-победителя.

Музей К.Г. Паустовского организует мастер-класс, где обучат, как сделать поздравительную 3D-открытку ко Дню Победы. Здесь можно будет узнать, где впервые был зажжен вечный огонь, когда белый голубь стал символом мира, и почему гвоздика – "цветок военных".

Объединение "Выставочные залы Москвы" предлагает целую серию мастер-классов. Посетители создадут "символы Победы", а также смогут увековечить в мозаике подвиг героев войны.

На мастер-классе "Подарок ветерану" участники сделают юбилейную "Медаль". Для этого потребуется картон, цветная бумага, краски, клей, ножницы и циркуль. Такую памятную медаль можно подарить родственникам, друзьям и знакомым.

Здесь также проведут мастер-классы: "Букварь Победы. Корабль", "Букварь Победы. Самолет", "Букварь Победы. Т-танк", "Почта Победы. Открытка Ветерану", "Почта Победы. Треугольное письмо" и другие.

Виртуальные встречи и онлайн-акции

В Музее А.Н. Скрябина 9 мая в 12:00, в рамках акции-марафона, из окон прозвучит одно из главных музыкальных произведений великого праздника – песня Д. Тухманова "День Победы".

В этот же день (в 17:00) музей проведет прямой эфир с внучатым племянником композитора – Александром Скрябиным, который расскажет о дочери композитора – Ариадне, ее героическом подвиге в годы нацистской оккупации во Франции.

Музей им. Н.А. Островского принимает участие во всероссийской онлайн-акции "Бессмертный полк онлайн". В коротких видеороликах музей представит героев Великой Отечественной войны, связанных с музеем и его сотрудниками. (Акция пройдет с 7 по 9 мая).

Музей К.Г. Паустовского проведет онлайн-встречу с участием главного хранителя музея И.С. Пахомовой. Посетители мероприятия узнают о работе Паустовского в годы войны, о его сотрудничестве с Камерным театром и других фактах биографии писателя.

Картинная галерея Василия Нестеренко инициирует "Показ музыкального видеомарафона "Наша Победа". Его подготовили музыканты и артисты клуба авторской песни "Очарование". (Премьера состоится 8 мая в 17:00 на YouTube-канале фестиваля "Очарование").

Картинная галерея Александра Шилова к юбилею Победы запускает марафон "Лента памяти – май Победы!". На странице марафона в Instagram весь май будут публиковаться истории подписчиков: фотографии и письма военных лет.

Объединение "Выставочные залы Москвы" организует видео-акцию "Мы вместе". Место действия – Галерея "Парк", подготовившая видео, в котором люди из разных стран, словно по крупице, собирают цитату Л.Н. Толстого: "Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что, с тех пор как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие "мир вам".

Показ фильмов о войне

Музей А.С. Пушкина представит киноленту "Уходили на фронт отцы. Военные страницы истории Остоженского дома", которая познакомит с военным бытом бывших обитателей этого дома.

Музей Владимира Высоцкого покажет документальный фильм "Владимир Высоцкий. Это я не вернулся из боя...", созданный на основе оригинальных материалов одной из первых его зарубежных киносъемок, которая была сделана в 1974 году во время работы в совместной советско-югославской картине "Единственная дорога".

Музей "История танка Т-34" будет транслировать документальную картину "Парад Победы" (24 июня, 1945).

Под знаком Дня Великой Победы будет также проходить онлайн-проект – книжный обзор "Дайте пять", подготовленный Домом Н.В. Гоголя, который может стать верным спутником в бескрайнем, увлекательном и волнующем океане книг. В каждом из майских выпусков вниманию зрителей будет предложено пять книг, рассказывающих о Великой Отечественной войне.

Также состоится кинолекторий "Вернувшиеся. Актеры и режиссеры, участники Великой Отечественной войны", где слушатели познакомятся с лентами, повествующими о том, насколько тяжелым был путь нашего народа к Победе.

Также ожидается репрезентация Второй мировой войны в видеоиграх от Объединения "Выставочные залы Москвы", главная цель которой – понять, какое место сегодня занимают видеоигры в конструировании представлений о Второй мировой войне в массовом сознании.

Кроме того, в соцсетях запустят фотофлешмоб памяти под названием "Прошлое в объективе", подготовленный галереей "Загорье", который призван сохранить память о людях, внесших вклад в Победу.

У многих москвичей День Победы всегда ассоциировался с праздничными гуляниями на бульварах, в скверах и парках. Чтобы не нарушать традицию и при этом соблюсти правила самоизоляции, любимые места можно будет посетить онлайн. Девять парков приготовили праздничную программу, среди них: Воронцовский парк, Парк "Сокольники", Парк "Ходынское поле" и другие. Знаменитая Акция "Бессмертный полк" в этом году также пройдет в режиме онлайн. В День Победы 9 мая фотографии героев Великой Отечественной войны появятся более чем на 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать портал "Бессмертного полка России" и online-кинотеатр ОККО.

Завершится День Победы – 9 мая – праздничным салютом. Главными его локациями по традиции станут Москворецкая набережная, Воробьевы горы, Поклонная гора и парк "Зарядье" (трансляция будут проходить в режиме онлайн; многие точки будут вести трансляции салютов в соцсетях),12 тыс. фейерверков запустят с 16 городских площадок.

Подробная программа "Дня Победы – 2020".

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