Московские музеи подготовили подборку онлайн-экскурсий во время пандемии

МОСКВА, 12 мая. Пять крупнейших музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы, подготовили подборку наиболее ярких виртуальных путешествий в прошлое. Онлайн-экскурсии отвятят на вопросы откуда Наполеон наблюдал за горящей Москвой в 1812 году, почему археологи находят в Московском регионе предметы азиатской культуры и как найти знаменитый шереметевский клад.

Музей Москвы приглашает увидеть город с разных сторон, под совершенно неожиданными углами. Начать виртуальное путешествие в прошлое столицы можно с экскурсий "История Москвы для детей и взрослых. Древняя Москва" и "История Москвы для детей и взрослых. Москва не сразу строилась". Экскурсии расскажут, как жил московский край с каменного века до эпохи Петра I. Также можно будет посмотреть на важнейшие археологические находки последних лет, в том числе фрагменты дубовых укреплений первых деревянных стен Кремля.

Кроме этого, можно "посетить" Петровский путевой дворец, построенный по указу Екатерины II для отдыха императорской семьи на пути из Петербурга в Москву. Во время войны 1812 года здесь располагалась ставка Наполеона Бонапарта. Именно отсюда он наблюдал, как горит непокорившийся ему город. Также, не выходя из дома можно совершить экскурсии в здание Правительства Москвы на Тверской улице: "пройтись" по Трехпролетной лестнице XVIII века и увидеть три зала – голубой, красный и белый, интерьер которого чудом уцелел при пожаре 1812 года.

Также на сайте музея размещаются ссылки на трансляции лекций, которые будут проходить в формате Zoom-семинаров. В ближайшее время специалисты расскажут об экономике и истории московского жилья, шедеврах конструктивизма. Участники еще одной лекции – "Частной истории города" – смогут подготовить рассказ об истории своей семьи через воспоминания родственников, старые вещи и фотографии. На все лекции необходимо заранее регистрироваться по ссылке.

Музей археологии Москвы, расположенный на глубине семи метров, представляет видео-экскурсию "Музей археологии. Мост в прошлое". На ней расскажут об одном из самых ранних каменных мостов Москвы, об оружии и ювелирных украшениях людей, живших в то далекое время. Виртуальное путешествие "Музей археологии. Первое упоминание" посвящено одному из крупнейших кладов, найденных при раскопках в столице. Тур позволит узнать почему археологи находят в московском крае предметы азиатской культуры.Также музей представляет лекции об истории возникновения московских улиц: "Спиридоновка: как козье болото превратилось в престижную улицу" и "От бояр до олигархов. История элитного жилья на Остоженке".

Музей-заповедник "Коломенское" – одно из самых древних мест столицы – предлагает виртуальные выставки – "Резиденции русских монархов", "Церковь Вознесения Господня", "Вехи истории Коломенского", "Дворец царя Алексея Михайловича", "Музей деревянного зодчества". Посмотрев мультимедийные ролики проекта "Ожившие экспонаты", можно оценить красоту и сложность знаменитого шкафа-секретера и каминных часов с кустом акации и птицам. Еще один выставочный проект – "Мир таинственный. Мир мой древний" – позволяет полюбоваться предметами, среди которых есть экспонаты VIII–II веков до нашей эры – керамические изделия, предметы быта, разрушенные очажные камни. На сайте также демонстрируется фильм о музее под названием "Заповедник русской истории".

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает зрителей на авторскую экскурсию по крупнейшему дворцово-парковому ансамблю столицы, которую проводит директор музея Елизавета Фокина. Она расскажет об истории построек комплекса, его архитектурных особенностях, о флоре и фауне парка, раскроет секреты выдающихся обитателей Царицынского дворца. Другая оригинальная онлайн-экскурсия "Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия" позволит окунуться в атмосферу Франции времен Людовика XVI. О нравах и обычаях расскажут портреты и предметы декоративно-прикладного искусства: старинные гравюры и роскошные платья, севрский фарфор и парижская бронза.

Музей-панорама "Бородинская битва" дает наиболее яркие ощущения сопричастности великим событиям прошлого. Здесь собраны разнообразные виртуальные выставки, рассказывающие об Отечественной войне 1812 года и ее героях. Например, проект "К 195-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова" раскрывает высокий уровень исторической достоверности стихотворения "Бородино". Зрители знакомятся с предметами, фактами и военно-историческими понятиями, описанными в произведении. Еще одна экспозиция – "Поэты на войне" – рассказывает о русских поэтах из старинных и титулованных дворянских родов, их позиции в отношении философии войны как справедливой для россиян. С малоизвестными фактами биографии знаменитого политика и полководца знакомит выставка "Господин полумира. К 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта". Эти и многие другие проекты можно найти на сайте музея.

Мнение

"Все московские музеи, к сожалению, закрыты для посещения, но они продолжают работу в онлайн-формате - открыты для городских сообществ и готовы делиться информацией, проводить встречи и документировать историю, для того, чтобы сохранить ее и делиться в будущем",- сообщил начальник музейного управления департамента культуры города Москвы Антон Горянов.

На сайте опубликовано почти 400 виртуальных выставок, на портале культура Москвы онлайн ежедневно публикуются виртуальные туры, экскурсии по выставкам и постоянным экспозициям. Например, к празднику 9 мая московскими музеями были подготовлены 35 виртуальных выставок, семь виртуальных экскурсий, восемь концертов, 14 лекций, три спектакля, 14 видеофильмов и видеороликов, четыре специальных проекта.

Наиболее значим проект Мультимедийного комплекса актуальных искусств - "Наша Победа-75" на портале, который стартовал 9 мая и продлится до 24 июня — дня, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы. 8 мая прошло открытие выставки "Война. Судьба человека. Москва – Самара, приближая Победу", подготовленной Мемориальным музеем космонавтики по сохранившемуся дневнику простого москвича, который был эвакуирован вместе с заводом авиационных двигателей из Москвы в Куйбышев в 1941 году. Для семейного просмотра интересны сайты Московского зоопарка и Дарвиновского музея. Познакомиться с историей старейших московских музеев, которые пережили войну можно в Музее Москвы, Усадьбе Кусково, Музее Скрябина, Музее Цветаевой. Также обратите внимание на виртуальный тур по дворцу-театру усадьбы "Останкино", закрытого на реставрациях. здесь вы найдете уникальные предметы, которые не входят в постоянную экспозицию. И, конечно, совершите виртуальное путешествие "Тайны усадьбы Кусково", чтобы узнать, возможно ли восстановить легендарный воздушный театр, где в XVIII веке блистала прима шереметевской труппы Прасковья Жемчугова.

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