{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские музеи подготовили подборку онлайн-экскурсий во время пандемии

Также на сайтах музеев проходят трансляции лекций и семинаров

МОСКВА, 12 мая. Пять крупнейших музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы, подготовили подборку наиболее ярких виртуальных путешествий в прошлое. Онлайн-экскурсии отвятят на вопросы откуда Наполеон наблюдал за горящей Москвой в 1812 году, почему археологи находят в Московском регионе предметы азиатской культуры и как найти знаменитый шереметевский клад.

Музей Москвы приглашает увидеть город с разных сторон, под совершенно неожиданными углами. Начать виртуальное путешествие в прошлое столицы можно с экскурсий "История Москвы для детей и взрослых. Древняя Москва" и "История Москвы для детей и взрослых. Москва не сразу строилась". Экскурсии расскажут, как жил московский край с каменного века до эпохи Петра I. Также можно будет посмотреть на важнейшие археологические находки последних лет, в том числе фрагменты дубовых укреплений первых деревянных стен Кремля.

Кроме этого, можно "посетить" Петровский путевой дворец, построенный по указу Екатерины II для отдыха императорской семьи на пути из Петербурга в Москву. Во время войны 1812 года здесь располагалась ставка Наполеона Бонапарта. Именно отсюда он наблюдал, как горит непокорившийся ему город. Также, не выходя из дома можно совершить экскурсии в здание Правительства Москвы на Тверской улице: "пройтись" по Трехпролетной лестнице XVIII века и увидеть три зала – голубой, красный и белый, интерьер которого чудом уцелел при пожаре 1812 года.

Также на сайте музея размещаются ссылки на трансляции лекций, которые будут проходить в формате Zoom-семинаров. В ближайшее время специалисты расскажут об экономике и истории московского жилья, шедеврах конструктивизма. Участники еще одной лекции – "Частной истории города" – смогут подготовить рассказ об истории своей семьи через воспоминания родственников, старые вещи и фотографии. На все лекции необходимо заранее регистрироваться по ссылке.

Музей археологии Москвы, расположенный на глубине семи метров, представляет видео-экскурсию "Музей археологии. Мост в прошлое". На ней расскажут об одном из самых ранних каменных мостов Москвы, об оружии и ювелирных украшениях людей, живших в то далекое время.  Виртуальное путешествие "Музей археологии. Первое упоминание" посвящено одному из крупнейших кладов, найденных при раскопках в столице. Тур позволит узнать почему археологи находят в московском крае предметы азиатской культуры.Также музей представляет лекции об истории возникновения московских улиц: "Спиридоновка: как козье болото превратилось в престижную улицу" и "От бояр до олигархов. История элитного жилья на Остоженке". 

Музей-заповедник "Коломенское" – одно из самых древних мест столицы – предлагает виртуальные выставки – "Резиденции русских монархов", "Церковь Вознесения Господня", "Вехи истории Коломенского", "Дворец царя Алексея Михайловича", "Музей деревянного зодчества". Посмотрев мультимедийные ролики проекта "Ожившие экспонаты", можно оценить красоту и сложность знаменитого шкафа-секретера и каминных часов с кустом акации и птицам.  Еще один выставочный проект – "Мир таинственный. Мир мой древний" – позволяет полюбоваться предметами, среди которых есть экспонаты VIII–II веков до нашей эры – керамические изделия, предметы быта, разрушенные очажные камни. На сайте также демонстрируется фильм о музее под названием "Заповедник русской истории".

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает зрителей на авторскую экскурсию по крупнейшему дворцово-парковому ансамблю столицы, которую проводит директор музея Елизавета Фокина. Она расскажет об истории построек комплекса, его архитектурных особенностях, о флоре и фауне парка, раскроет секреты выдающихся обитателей Царицынского дворца. Другая оригинальная онлайн-экскурсия "Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия" позволит окунуться в атмосферу Франции времен Людовика XVI. О нравах и обычаях расскажут портреты и предметы декоративно-прикладного искусства: старинные гравюры и роскошные платья, севрский фарфор и парижская бронза.

Музей-панорама "Бородинская битва" дает наиболее яркие ощущения сопричастности великим событиям прошлого. Здесь собраны разнообразные виртуальные выставки, рассказывающие об Отечественной войне 1812 года и ее героях. Например, проект "К 195-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова" раскрывает высокий уровень исторической достоверности стихотворения "Бородино". Зрители знакомятся с предметами, фактами и военно-историческими понятиями, описанными в произведении. Еще одна экспозиция – "Поэты на войне" – рассказывает о русских поэтах из старинных и титулованных дворянских родов, их позиции в отношении философии войны как справедливой для россиян. С малоизвестными фактами биографии знаменитого политика и полководца знакомит выставка "Господин полумира. К 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта". Эти и многие другие проекты можно найти на сайте музея.

Мнение

"Все московские музеи, к сожалению, закрыты для посещения, но они продолжают работу в онлайн-формате - открыты для городских сообществ и готовы делиться информацией, проводить встречи и документировать историю, для того, чтобы сохранить ее и делиться в будущем",- сообщил начальник музейного управления департамента культуры города Москвы Антон Горянов.

На сайте опубликовано почти 400 виртуальных выставок, на портале культура Москвы онлайн ежедневно публикуются виртуальные туры, экскурсии по выставкам и постоянным экспозициям. Например, к празднику 9 мая московскими музеями были подготовлены 35 виртуальных выставок, семь виртуальных экскурсий, восемь концертов, 14 лекций, три спектакля, 14 видеофильмов и видеороликов, четыре специальных проекта.

Наиболее значим проект Мультимедийного комплекса актуальных искусств - "Наша Победа-75" на портале, который стартовал 9 мая и продлится до 24 июня — дня, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы. 8 мая прошло открытие выставки "Война. Судьба человека. Москва – Самара, приближая Победу", подготовленной Мемориальным музеем космонавтики по сохранившемуся дневнику простого москвича, который был эвакуирован вместе с заводом авиационных двигателей из Москвы в Куйбышев в 1941 году. Для семейного просмотра интересны сайты Московского зоопарка и Дарвиновского музея. Познакомиться с историей старейших московских музеев, которые пережили войну можно в Музее Москвы, Усадьбе Кусково, Музее Скрябина, Музее Цветаевой. Также обратите внимание на виртуальный тур по дворцу-театру усадьбы "Останкино", закрытого на реставрациях. здесь вы найдете уникальные предметы, которые не входят в постоянную экспозицию. И, конечно, совершите виртуальное путешествие "Тайны усадьбы Кусково", чтобы узнать, возможно ли восстановить легендарный воздушный театр, где в XVIII веке блистала прима шереметевской труппы Прасковья Жемчугова.

Возрастная категория 12+

Реклама на ТАСС
Сколково проведет технологическую виртуальную конференцию Startup Village Livestream '20
Мероприятие пройдет 21-22 мая и соберет 4 500 стартапов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС