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В рамках акции "Ночь в музее - 2020" пройдут около 100 онлайн-событий

Общегородская акция состоится 16 мая, всех желающих ждут дистанционные экскурсии и прогулки, концерты и перформансы, конкурсы, квесты и мастер-классы

Москва, 14 мая. В столице 16 мая состоится общегородская акция "Ночь в музее – 2020", организованная департаментом культуры города Москвы и компанией "Мосгортур". Впервые за 14 лет эта ежегодная акция пройдет онлайн, без посетителей, в связи с режимом самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Но это ограничение не помешало музеям и галереям подготовить насыщенную программу – дистанционные экскурсии и прогулки, концерты и перформансы, конкурсы, квесты, мастер-классы. В целом порядка 100 онлайн-мероприятий для зрителей всех возрастов.

Онлайн-события акции "Ночь в музее" будут проходить на официальных сайтах музеев и галерей, на их YouTube-каналах и страницах в соцсетях Facebook, Instagram, "ВКонтакте". Темы мероприятий самые разнообразные: историческое прошлое Москвы, классическое и современное искусство, техника, живопись, мода, музыка, наука, жизнь знаменитых людей, 75-летие Великой Победы и многое-многое другое.

Онлайн-прогулки и экскурсии

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева приглашает на четырехчасовую ночную прогулку по музею без посетителей. Опытный гид расскажет о своих любимых залах и экспонатах, заглянет вместе со зрителями за диорамы и в помещения, закрытые для посторонних, покажет даже подземный ход музея и его чердак. Начало в 18:00 на сайте музея.

Государственный музей А.С. Пушкина тоже приготовил онлайн-экскурсию, ее проведет артист МХТ им. А.П. Чехова Данил Стеклов. Атмосферу начала XIX века помогут воссоздать стихи Пушкина, отрывки из его прозы и музыка. Путешествие ждет участников на сайте и в соцсетях музея.

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает совершить онлайн-прогулку с "тайным агентом", которым станет неизвестный сотрудник музея. Он пройдет по тихим парковым дорожкам, показывая самые интересные места и их постоянных обитателей, будет вести онлайн-трансляцию в соцсетях музея. В комментариях к эфиру можно будет задавать вопросы и оставлять пожелания. Длина маршрута – около 3 км, начало в 13:00 на сайте музея. Затем в 18:00 желающие смогут на странице музея в Facebook присоединиться к виртуальному мастер-классу по скетчингу и нарисовать одно из самых живописных сооружений парка – "Фигурные ворота".

Музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" предлагает в удобное время с 18:00 до 00:00 посетить его сайт и познакомиться онлайн с экспозицией. Узнать, как создавалась легендарная машина Второй мировой войны, какой боевой путь ей пришлось преодолеть, также прикоснуться к подвигу героев – танкостроителей и танкистов.

Государственный музей Владимира Высоцкого подготовил новую видеоэкскурсию "Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого", посвященную 75-летию Великой Победы. Начало в 18:00 на сайте музея.

Онлайн-экскурсии и прогулки по своим залам, фондам и прилегающим территориям также проведут: Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей обороны Москвы, Государственный музей – культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и другие музеи.

Лекции и мастер-классы

В Московском государственном музее С.А. Есенина в 21:00 начнется лекция "Большое видится на расстояньи..." в формате zoom-конференции с сурдопереводом. Научный сотрудник музея Елизавета Терентьева расскажет о жизни и творчестве поэта. Затем на Youtube-канале музея с 22:00 до 02:00 воспитанники дома слепоглухих в Пучково будут читать стихи Есенина, также с сурдопереводом.

Стоит обратить внимание на лекцию "Все по полочкам" в музейно-выставочном объединении "Манеж". В прямом эфире известный российский театральный режиссер, главный режиссер Росгосцирка, помощник художественного руководителя театра "Практика" и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский поделится планами, расскажет о тенденциях современного искусства, о важности коллабораций и воспитании артиста. Начало в 20:00 на странице "Манежа" в Facebook.

Выставочный зал "Тушино" представит в рамках акции "Ночь в музее" лекцию на тему "Конструктивизм в советской плакатной графике 20-х годов" искусствоведа, почетного члена Российской академии художеств Александра Шклярука. Начало в 20:00 на сайте выставочного зала.

Музей Зеленограда начнет свою программу с мастер-класса "Стилизация и основные приемы в иллюстрации" – занятие для желающих научиться делать авторские иллюстрации. Встреча в 18:00 на странице музея "ВКонтакте".

Видеолекции и мастер-классы также проведут: Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", Музейно-выставочный центр "Музей Моды", Объединение "Выставочные залы Москвы" и другие учреждения культуры.

Праздничные программы

Дом Н.В. Гоголя с 18:00 до 24:00 будет проводить онлайн-программу "Пространство тайны. 7 загадок Дома Гоголя", в которую войдут виртуальная экскурсия по экспозиции и арт-пространству "Новое крыло", встреча с писателем, поэтом и историком Игорем Волгиным, лекция кандидата филологических наук, старшего преподавателя МГУ, лучшего гида Москвы по версии Русского географического общества Егора Сартакова на тему "Мифы о Гоголе". Затем беседа с фотографом и коллекционером архивов Второй мировой войны Артуром Бондарем, а также музыкальные номера, знакомство с письмами Николая Васильевича и повестью "Старосветские помещики". Прямая трансляция на Youtube-канале музея.

Мемориальный музей космонавтики приглашает на музыкальный космический квартирник, где Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин в прямом эфире споет под гитару любимые песни. Потом состоится онлайн-баттл "Фильмы про космос: где правда, а где вымысел?", чтение книги "Космическая эра. История покорения космоса" и первый этап турнира по космическим ребусам. Программа пройдет на сайте музея, а также на Facebook и "ВКонтакте" с 19:00 до 23:00.

Государственный музей В.В. Маяковского порадует праздничной программой "Скомкав фонарей одеяла" с 18:00 до 00:00 на своем сайте. Гостей ждет рассказ о значимой для поэта Мясницкой улице. После чего актеры литературного спектакля "Я САМаяковский" и литературно-поэтической программы "Любовь – это сердце всего" Алексей Сусов и Евгений Петров исполнят акустическую авторскую программу "Изолирика".

Галерея Александра Шилова приготовила праздничную программу сразу на нескольких онлайн-площадках. На сайте галереи пройдет обзорная экскурсия, там же в 18:00 – лекция "Рисунок и виды изобразительного искусства". На Facebook состоится несколько сеансов виртуального квеста, в котором освещается творчество художника – начало в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. А страница галереи "ВКонтакте" впечатлит зрителей музыкальными зарисовками Елизаветы Канаузовой – обладательницы самого высокого и виртуозного женского голоса (лирико-колоратурное сопрано). Выступления певицы будут публиковаться каждый час, начиная с 22:00.

Выставочный зал "Тушино" опубликует уникальную музыкальную программу "ГитАрии" – запись концерта тенора-гитариста Ивана Греза, финалиста вокального конкурса русской песни в Великобритании сезона 2020 года. Прозвучат арии из опер и мюзиклов, которые раньше никто в мире не исполнял под собственный аккомпанемент. Подключайтесь в 22:00 на сайте выставочного зала.

Государственный Дарвиновский музей ждет зрителей на онлайн-концерт "Эволюционные этюды" в ночном музее с 22:00 до 00:00. Импровизационные вариации на пьесы Глеба Андрианова, Антона Изгагина и текст Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора" исполнят на виолончели, клавишных, виоле да гамба, духовых, а также других инструментах Глеб Андрианов и его друзья. В 21:00 стартует еще одно событие – "Тени перформансов арт-лаборатории "Клетка" – своего рода анонс музейного проекта "Клетка" о развитии органического мира и появлении человека разумного, который реализован совместно с талантливыми молодыми перформерами из Артели свободных художников. По темному музею пройдутся художники и тени их произведений. Подробности на сайте музея.

Праздничные концертные программы также приготовили: Музей "Садовое кольцо", Музей К.Г. Паустовского, Объединение "Выставочные залы Москвы", Мемориальный музей А.Н. Скрябина и другие.

Творческие встречи и спецпроекты

Серию видеоинтервью с сотрудниками вспомогательного состава музея опубликует музей-усадьба "Кусково". Дежурные, смотрители, охрана, ответственный за безопасность, бухгалтеры, администраторы и многие другие расскажут, что делают в музее-усадьбе, что происходит за его "кулисами" и почему они выбрали эту работу. Начало в 19:00 на сайте музея.

Библиотека истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева" подготовила два спецпроекта на своем сайте. Цикл видеоматериалов "Спасенная библиотека" посвящен 75-летию Великой Победы и героизму защитников Москвы, здесь можно погрузиться в прошлое Арбата и Приарбатья и узнать об уцелевшей после бомбежки библиотеке Алексея Федоровича. Видео доступны с 10:00 до 00:00. Второй проект "Прогулки по Арбату" позволит познакомиться с экспонатами музея-библиотеки и достопримечательностями легендарной столичной улицы. Чтобы отправиться по маршруту с 14:00 до 00:00, нужно скачать на сайте музея-библиотеки на свой мобильный телефон аудиогид сервиса IZI.travel.

В музее "Дом Бурганова" любители современного искусства увидят фильмы о музее и творчестве яркого представителя русской традиции сюрреализма Александра Бурганова. Сам мэтр поделится воспоминаниями о жизни и творчестве, раскроет секреты своих самых загадочных произведений. Гостей ждут и новые виртуальные выставки. Материалы будут доступны на сайте и в соцсетях музея с 18:00 до 23:00.

Программы для детей

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева будет транслировать на сайте серию образовательных онлайн-программ для детей. Программа "Микромонстры: бактерии и вирусы" о том, какие болезни они вызывают и как с ними бороться, – 16 мая в 18:00, затем в 20:00 программа "В мире микробов" о том, какие бывают бактерии и как ученые их изучают. А 17 мая в 18:00 – подробности о жизни ночных животных в программе "От заката до рассвета".

Музей-заповедник "Царицыно" совместно с издательством "Самокат" и писателем Еленой Соковениной подведет итоги детского литературного конкурса "Нежная готика для нежных и готов" для юных любителей мистических детективов и романтической прозы. Приглашаются дошкольники вместе с родителями, дети и подростки от 7 до 18 лет. Стоит приготовить одеяло и фонарик. Победителей ждут призы. Подробности об этом и других мероприятиях акции в "Царицыно" – на сайте музея.

Музей Москвы проведет детский театральный онлайн-фестиваль "Город в окне". Зрителям предстоит путешествие по основным видам театра: кукольному, теневому, музыкальному и драматическому. Под руководством опытного конферансье ребята смогут исследовать город – его обитателей, архитектуру, погоду – и себя. Программа с 16:00 до 20:00 на странице музея "ВКонтакте".

Квесты, конкурсы, викторины

Государственный Дарвиновский музей ждет всех желающих на викторину "В царстве Морфея": можно получить полезную информацию, проверить свои знания про сон, ответить на вопросы старшего научного сотрудника музея Анны Александровой и, если повезет, получить приз. Начало в 19:00. Ссылка для регистрации появится на странице музея на портале "Ночь в музее – 2020".

Государственный музей - культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского подготовил онлайн-квиз с профессиональным ведущим Евгением Дуко. Участники ответят на вопросы, связанные с музеем, самим писателем, историей особняка на Тверской и его жителями. Для участия необходимо подписаться на группу музея в Instagram, начало в 20:00.

Объединение "Выставочные залы Москвы" проведет конкурс, посвященный искусству и картинам известных художников, тема конкурса – "Искусство в каждом нике". Принять участие можно на странице Галереи "Печатники" в соцсети "ВКонтакте" с 18:00 до 00:00.

Полная программа акции "Ночь в музее – 2020" будет опубликована на сайте.

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