XVII Международный музыкальный фестиваль Усадьба Jazz пройдет в 2021 году

Москва, 15 мая. Фестиваль Усадьба Jazz, ранее запланированный на 30-31 мая 2020 года в усадьбе Архангельское, переносится на 2021 год в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Лайн-ап фестиваля будет изменен. Земфира, заявленная в качестве хэдлайнера, не примет участие в фестивале следующего года. Те, кто уже купил билеты на фестиваль в 2020 году, смогут посетить фестиваль в 2021 году.

Основатель и президент фестиваля Усадьба Jazz Мария Семушкина: "Нет слов, чтобы описать, как непросто нам с командой было принять решение о переносе фестиваля. Но принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса, такие как запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие авиасообщения между странами и многие другие правила, делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки Усадьба Jazz. Мы, в свою очередь, желаем всем нашим гостям, музыкантам и партнерам здоровья и скорейшей всеобщей победы над коронавирусом и, конечно, ждем всех на фестивале в 2021 году".

Условия и сроки возврата билетов будут объявлены после окончания самоизоляции.

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