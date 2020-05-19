В рамках INNOPROM ONLINE обсудят возможности промышленного IT

Москва, 19 мая. Пятая дискуссия в рамках нового проекта INNOPROM ONLINE по теме "Промышленный IT: этот безумный мир возможностей" пройдет 20 мая. Группа компаний "Формика" запустила INNOPROM ONLINE в середине апреля.

Сессия с участием директора департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимира Дождева, директора департамента информационных технологий ГК "Росатом" Евгения Абакумова, руководителя департамента информационных технологий ОХК "Уралхим" Валерия Фокина, генерального директора SAP в России Андрея Филатова, вице-президента по развитию бизнеса Schneider Electric в России и СНГ Армена Бадалова, начальника департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефть" Антона Думина и других спикеров поднимет вопросы новых стимулов для цифровой трансформации, гибкости производства и инновационных решений, а также особенностей организации удаленного управления и мониторинга производства.

Партнерами выступают французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric, мировой лидер в сфере телекоммуникационного оборудования и решений для операторов связи - компания Ericsson, а также ведущая российская автомобильная компания SOLLERS.

Для того чтобы принять участие в сессии, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

INNOPROM ONLINE — проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?

Трансляция ведется каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.

Возрастная категория 18+.