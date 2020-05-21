Свердловский госпиталь ветеранов войн получит 50 аппаратов ИВЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн получит 50 аппаратов искусственной вентиляции легких производства "Тритон-ЭлектроникС". Средства на закупку - 68,5 млн рублей - перечислили благотворители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по просьбе регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, говорится в сообщении, размещенном на сайте союза.

"Нам удалось собрать на спецсчет СОСПП более 100 млн рублей в кратчайшие сроки. С помощью этих средств приобретаются экспресс-тесты и оборудование для городских больниц и диагностических лабораторий, различные препараты, медицинская одежда и средства индивидуальной защиты для медиков, санитарных врачей и полиции. На 68,5 млн рублей по просьбе регионального оперштаба мы покупаем 50 аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн. На сегодняшний день помощь получили учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в восьми муниципальных образованиях. Заявки продолжают поступать, мы готовы и дальше помогать региону", – отметил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Первая партия – 20 аппаратов ИВЛ – уже доставлена в госпиталь. В ближайшие дни медицинское учреждение получит остальные 30 штук.

"На сегодняшний день госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в инфекционный, и мы ежедневно принимаем инфицированных коронавирусом, состояние которых порой бывает тяжелым. Чтобы пережить критический момент течения болезни, нам приходится прибегать к использованию аппаратов ИВЛ, с помощью которых кровь пациента насыщается достаточным уровнем кислорода для поддержания иммунной системы человека. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей оказал нам поддержку в сложный период борьбы с новой инфекцией и закупил госпиталю 50 аппаратов фирмы "Тритон-ЭлектроникС", которые уже частично прибыли на территорию медучреждения и незамедлительно устанавливаются в отделения", – сказал начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

Президиум Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей принял решение о создании фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией. Предприятия-члены СОСПП перечисляют средства на спецсчет. Расходование средств данного фонда осуществляется по решению президиума Совета СОСПП и исходя из потребностей, обозначенных губернатором Свердловской области.