ММК продолжает софинансировать проекты резидентов индустриального парка

ТАСС, 25 мая. Для поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Магнитогорске ПАО "ММК" (Магнитогорский металлургический комбинат) продолжает софинансирование проектов, реализуемых резидентами ООО "ММК-индустриальный парк", сообщили в понедельник на комбинате.

"Парк создан по инициативе руководства ПАО "ММК" в сентябре 2016 года на территории бывшего калибровочного завода. В настоящее время на его производственных площадях располагаются 26 резидентов - предприятий малого и среднего бизнеса. Несмотря на общий спад в экономике региона, благодаря поддержке руководства парка и Магнитогорского металлургического комбината ни одна из компаний-резидентов не прекратила работу", - сказано в сообщении.

Главными преимуществами индустриального парка в пресс-службе называют лояльную арендную ставку - вдвое ниже среднерыночной по Магнитогорску, высокую степень подготовленности инфраструктуры, налоговые льготы. Парк располагает большим запасом по энергоресурсам: природному газу, технической воде, электричеству, подъемно-транспортному оборудованию, а также развитой сетью железнодорожных путей с выходами во внутренний парк ПАО "ММК" и на Южно-Уральскую железную дорогу. За счет собственных средств ММК-Индустриальный парк готовит новые площадки под запросы будущих резидентов.

"После признания на федеральном уровне и аккредитации в Минпромторге получили возможность давать резидентам налоговые льготы - обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. Все это в совокупности обеспечивает хорошие условия для старта нового или развития уже действующего производства. Кроме того, ММК принял решение оказать резидентам индустриального парка 30% поддержку в софинансировании проектов, до 15 млн рублей", - приводят в пресс-службе слова директора ООО "ММК-Индустриальный парк" Владимира Дремова.

Год назад на территории индустриального парка в здании бывшего сталепроволочного цеха открылся Магнитогорский металлообрабатывающий завод. Генеральный директор предприятия Сергей Моисеев рассказывает, что на поиск места для размещения производства ушло полгода. После изучения всех возможных вариантов в городе и области выбор пал на ММК-Индустриальный парк.

"Арендная ставка достойная, одна из самых низких в городе. Большой плюс - близость комбината, поскольку мы работаем на его сырье. За апрель завезли 41 вагон металлопроката ММК. Еще одним критерием при выборе площадки было наличие железнодорожных путей. В индустриальном парке с этим нет проблем: железнодорожный тупик находится прямо в цеховом пролете, так что загоняем по три вагона и разгружаем. Есть техническая и питьевая вода, газ. Установили модульную котельную, сделали воздушное отопление. Руководство индустриального парка всегда идет навстречу, поэтому вопросы решаются очень быстро. Сотрудничаем и с другими резидентами: заключили договоры на оказание различных услуг", - отмечает Сергей Моисеев.

"Основная задача была подготовить объект в соответствии с требованиями резидента. Потребовался ремонт грузоподъемного оборудования, административно-бытовых помещений. Привлекли софинансирование ММК и часть средств индустриального парка. У нас индивидуальный подход к каждому резиденту, потому что здания в свое время были построены для определенных технологических процессов, а резиденты заходят со своей специфической технологией. Все требования учитываем, идем навстречу в плане перестройки, дооборудования, и, конечно же, большую помощь в этом оказывает Магнитогорский металлургический комбинат с системой софинансирования", - цитируют в пресс-службе слова Владимира Дремова.

Магнитогорский металлообрабатывающий завод изготавливает детали для российского железнодорожного транспорта, заготовку клеммы и подклеммник, которые используются при прокладке путей, износостойкие элементы вагонов. Весь металлопрокат поступает с ММК. В производстве заняты 60 человек и 35 единиц современного оборудования.

"Работаем в круглосуточном режиме по железнодорожному графику, - рассказывает Сергей Моисеев. - С момента, когда начались различные ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса, не сократили и не уволили ни одного работника. Зарплату выплачиваем вовремя. К концу года планируем перерабатывать 2,5 тыс. т металлопроката в месяц и выпускать 12 наименований продукции. Повторюсь, большое значение имеет соседство с ММК. В то время как наши конкуренты находятся в тысячах километрах от комбината, мы - через забор. Заключили прямые договоры с предприятием и пользуемся внутренним железнодорожным парком, платим за подачу и уборку вагонов и существенно на этом экономим".

По словам Дремова, на территории парка можно открыть практически любой бизнес.

"На сегодня профиль деятельности резидентов очень разный. Большинство занимается металлообработкой, поскольку использует в производстве подкат с ММК. Но у нас есть проекты и по производству средств гигиены, нестандартных изделий, химических компонентов. Высокая подготовленность инфраструктуры позволяет размещать предприятия, связанные с изготовлением энергетического оборудования. На территории парка работает предприятие, занимающееся стиркой спецодежды всей Группы компаний ММК и Объединенной сервисной компании. То есть площадка универсальная. Мы открыты для взаимодействия. Рассматриваем и нетипичные для нашего города проекты", - приводят в пресс-службе слова директора ООО "ММК-Индустриальный парк".

В этом году в "ММК-Индустриальный парк" предусмотрена серьезная программа капитальных вложений, связанная с модернизацией сетей и дорог.

"Резиденты предъявляют высокие требования к инфраструктуре. Поэтому основной вопрос - это замена подземных коммуникаций пожарно-питьевой воды и канализации, ремонт дорог и частично железнодорожных путей", - отмечает Дремов.

ООО "ММК-индустриальный парк" - дочернее общество ПАО "ММК" и ОАО "ММК-МЕТИЗ". Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 га, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. "ММК-индустриальный парк" прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот - обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке ведут деятельность 26 резидентов. В настоящее время "ММК-Индустриальный парк" - главный в Магнитогорске механизм поддержки малого и среднего бизнеса, связанного с промышленным производством. Он обладает большим потенциалом и предоставляет все необходимые условия как для открытия нового бизнеса, так и для развития уже существующего.