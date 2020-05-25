Председатель совета директоров ПАО "ММК" оценил ход реализации проекта "Притяжение"

ТАСС, 25 мая. Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, по инициативе которого в Магнитогорске реализуется уникальный проект по преобразованию городской среды "Притяжение", провел рабочее совещание в режиме онлайн, на котором обсуждались текущие вопросы реализации проекта. Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Проект предполагает создание на принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату территории в 400 га музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера и благоустроенной парковой зоны.

Участники совещания обсудили изменения и улучшения, которые предстоит внести в проектную документацию проекта, чтобы повысить уровень безопасности при посещении территории "Притяжения" и свести к минимуму потенциально возможные риски, в том числе эпидемиологического характера.

Основным докладчиком выступил Александр Алексеев - руководитель проектов компании Strategy Partners Group, являющейся финансовым консультантом проекта. С 2019 года эта компания разрабатывает для "Притяжения" функциональные решения по каждому зданию, парковой и образовательной зонам и по проекту в целом. В своей работе Strategy Partners Group опирается как на изучение потребностей жителей Магнитогорска, так и на лучшие практики, реализованные в России. Результаты этой работы (в качестве исходной информации) используются в процессе дальнейшего проектирования в части формирования параметров зданий, площадей парковой зоны, функционального наполнения объектов.

С учетом того, что на сегодняшний день уже завершен этап разработки архитектурного облика основных зданий и территории будущего парка, участники совещания детально обсудили вопросы организации работ, а также особенности наполнения спортивных объектов и детской развлекательной зоны.

В управлении напомнили, что в рамках проекта запланировано строительство современного 50-метрового крытого плавательного бассейна с фитнес-центром, фристайл-арены, открытых спортивных площадок, скалодрома, роллердрома и т.п. Участники совещания согласовали предложенные варианты относительно формата и функционального наполнения вышеперечисленных объектов.

Говорили на совещании и о том, что одним из первых объектов, введенных в эксплуатацию в рамках проекта "Притяжение", станет детский центр развлечений. "Важной особенностью центра является то, что в нем планируется реализовать несколько современных идей образовательной направленности. Так, в "Городе профессий" и в тематическом парке естественных наук "Лабиринтум" дети и подростки (в возрасте от 2 до 18 лет) и их родители смогут провести время не только весело, но и с пользой, параллельно узнавая что-то интересное или осваивая новые для себя навыки. В детском центре также планируется разместить современный интерактивный парк развлечений, главной изюминкой которого станет аттракцион "Летающий кинотеатр", - сообщили в управлении.

Виктор Рашников отметил, что для создания центра крайне важным является предоставление самого широкого спектра детских занятий и развлечений и обратил особое внимание на необходимость обеспечения максимального уровня безопасности детей и их защищенности от любых возможных рисков.

"В заключительной части совещания были рассмотрены графики работ по проекту и вопросы строительства и реконструкции подводящих автодорог. Уже готова проектная документация для обустройства временных дорог и строительной площадки. "Горэлектросеть" в полном соответствии с графиком ведет работы по электроснабжению, ведется прокладка кабеля вдоль улицы Лесопарковая. В скором времени начнется обустройство временных дорог и стройплощадки непосредственно на территории "Притяжения", а следом - прокладка инженерных коммуникаций. "Магнитогорский металл" продолжит регулярно информировать своих читателей о ходе реализации этого грандиозного для нашего города проекта", - сказано в сообщении управления.

В совещании приняли участие генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, глава города Сергей Бердников, директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО "ММК" Сергей Кривощеков, первый вице-президент ХК "Металлург" Сергей Ласьков, начальник управления капитального строительства ПАО "ММК" Алексей Чумиков, директор ООО "Территория Притяжения" Руслан Новицкий и руководитель проекта Максим Ясько.

О проекте

Уникальный в масштабах страны проект по преобразованию городского пространства "Притяжение" предполагает создание на осваиваемой территории музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет "кольцо активностей", а также многое другое.

Как ранее заявил инициатор проекта, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, это будет городское пространство совершенно нового уровня: "При реализации проекта мы ориентируемся на самые лучшие практики не только в России, но и в мире. Это будет уникальная в масштабах страны территория, интегрированная в городское пространство. Убежден, магнитогорцы должны жить в современной городской среде, иметь все возможности для полноценного отдыха и образования, занятий физической культурой и спортом, приобщения к здоровому образу жизни. Проект должен быть реализован в полном объеме, чтобы стать настоящим местом притяжения - и для магнитогорцев, и для гостей города".