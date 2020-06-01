Деловой завтрак по вопросам развития фармотрасли пройдет 2 июня

Москва, 1 июня. Деловой завтрак "Какие вызовы стоят перед государством и фармотраслью в современных условиях?" состоится 2 июня в 10:00 в онлайн-формате. Мероприятие будет посвящено стратегиям реагирования фарминдустрии на вызовы пандемии коронавирусной инфекции в контексте мер государственной поддержки отрасли. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Деловой завтрак пройдет при поддержке Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации. Партнером по организации выступает агентство CDA.

Деловой завтрак с участием представителей власти, общества и фармацевтической индустрии является неотъемлемой частью программы Петербургского международного экономического форума. В условиях пандемии коронавирусной инфекции Фонд Росконгресс продолжает устоявшуюся традицию и проводит деловой завтрак в новом онлайн-формате в традиционные дни проведения ПМЭФ.

В мероприятии примут участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Максимкина, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, генеральный директор "Мерк" в России и странах СНГ Маттиас Вернике, а также представители фармотрасли. Модератором делового завтрака выступит председатель Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Александр Петров.

"Фармацевтическая отрасль – один из лучших примеров успешного взаимодействия власти и бизнеса. Мы находимся в постоянной связи с представителями фармацевтического бизнеса, слышим запросы и стараемся максимально оперативно решать задачи. За последние годы фармотрасль сделала большой скачок в развитии, были локализованы производства инновационных лекарственных средств на территории Российской Федерации, реализован ряд масштабных инвестиционных проектов", – отметил председатель Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Александр Петров.

Участники делового завтрака обсудят меры поддержки фармацевтической отрасли со стороны государства, стратегии снижения рисков возможного кризиса фармацевтических ингредиентов и сбоев в поставках лекарственных препаратов из-за рубежа за счет локализации производств, вопросы, связанные с маркировкой лекарственных средств, и перспективы появления на рынке новых препаратов.

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