Экологические проблемы Мирового океана обсудят в ходе дискуссии 8 июня

Москва, 4 июня. Экологические проблемы Мирового океана станут главной темой онлайн-дискуссии с участием Филиппа Кусто-младшего, ученого, журналиста, внука знаменитого французского исследователя и режиссера Жака-Ива Кусто и других международных экспертов. Мероприятие состоится 8 июня и будет приурочено к Всемирному дню океанов. Организатором сессии выступает Фонд Росконгресс при поддержке АО "ОСК".

"Мировой океан – важнейший источник развития мировой экономики, клад природных ресурсов, который вполне сравним с ресурсами земной суши. Россия традиционно относится к числу ведущих морских держав, играющих активную роль в изучении, освоении и эксплуатации Мирового океана. Защита и бережное отношение к ресурсам Мирового океана – это важнейшая задача для обеспечения будущего всей нашей цивилизации. Незыблемым приоритетом для всех государств, участвующих в разработке и использовании ресурсов Мирового океана, должно быть неукоснительное соблюдение всех заключенных международных соглашений и норм, координация и консолидация мер, нацеленных на сохранение ключевого источника жизни нашей планеты", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участники встречи расскажут о текущем состоянии Мирового океана как одной из ключевых составляющих здоровья Земли, оценят меры по его сохранению и оздоровлению, обсудят влияние пандемии коронавируса на окружающую среду и перспективы работы по снижению ущерба в глобальном контексте.

Мировой океан занимает около 71% земной поверхности, напрямую влияет на сохранение жизни на планете, выступает неотъемлемой частью процесса устойчивого развития и важным объектом научных исследований.

По оценке экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), стоимость ресурсов Мирового океана составляет не менее $24,2 трлн. Ежегодно океан поставляет человечеству ресурсы на $2,5 трлн. Серьезной угрозой являются сегодня чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата, загрязнение океанов опасными веществами и отходами производственной деятельности, нерациональное рыболовство, пиратство и другие факторы.

Согласно докладу ООН и ЮНЕП (Мирового центра мониторинга и сохранения окружающей среды), в 2050 году кислотность Мирового океана вырастет на 150%, что в 100 раз быстрее любых изменений уровня кислотности, которые переживала морская среда за последние 20 млн лет. Вследствие роста кислотности к 2100 году могут быть разрушены до 70% кораллов, которые являются ключевыми экосистемами для большей части видов промысловых рыб. Ущерб экосистемам океана может быть предотвращен посредством быстрого снижения мировых выбросов углекислого газа и сокращения загрязнения.

В онлайн-сессии примут участие модератор Филипп Кусто-младший, председатель Парижского форума мира, генеральный директор Всемирной торговой организации (2005-2013) Паскаль Лами, фотограф и биолог Кристина Миттермейер, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов, президент Республики Коста-Рика (1994-1998), основатель проекта Antarctica2020 Хосе Мария Фигерес, экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью, советник по вопросам политики в открытом море для Глобальной морской и полярной программы Международного союза охраны природы Кристина Жерде.

Всемирный день океанов учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году и отмечается ежегодно 8 июня. В этот день свои усилия координируют экологи, ихтиологи, сотрудники водных центров со всего мира, призывая общественность к защите флоры и фауны океана от вредного воздействия человека.

Трансляция сессии начнется 8 июня в 12:00 на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайте, YouTube-канале "Росконгресс-ТВ", группе в Facebook.

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