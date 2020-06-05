Губернатор Югры рассказала о поддержке АПК и расселении аварийного жилья в регионе

ТАСС, 5 июня. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова рассказала о поддержке агропромышленного комплекса в регионе и о расселении жителей из аварийного и ветхого жилья. Как сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей, интервью экспертному институту социальных исследований она дала в своем Instagram-аккаунте по итогам видеоконференции - рабочей встречи, которую провел с Комаровой президент РФ. "Именно на этих темах акцентировал внимание губернатора Югры президент России в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции, которая состоялась 3 июня", - сказано в сообщении департамента.

"Наталья Комарова отметила, что в регионе большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, в том числе за счет поддержки малых форм хозяйствования, фермерских хозяйств, а также за счет создания условий для развития крупных перерабатывающих предприятий на территории Югры", - сообщили в департаменте.

"У нас есть потенциал. Принятые решения дают нам возможность рассчитывать на позитивное изменение ситуации, – констатировала глава региона. – Сейчас мы заканчиваем работу с инвесторами в части строительства тепличного комплекса площадью не менее 10 га на базе Алябьевского завода "Советское молоко". Это очень современное предприятие, где мы предполагаем разместить инновационное производство отечественных белковых компонентов. Это достаточно редкая продукция. Поэтому мы надеемся, что инвестору удастся максимально быстро вернуть вложенные ресурсы".

Ликвидация аварийного жилья

По словам Комаровой, объем аварийного жилья на территории Югры превышает 2 млн кв. м - это негативное историческое наследие, оставшееся со времен промышленного освоения Западно-Сибирской зоны.

Комарова подчеркнула, что в автономном округе была досрочно завершена федеральная программа по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. "Затем на федеральном уровне до 2019 года в этой программе был перерыв, но мы не останавливались. Каждый год планомерно продолжали работать в этом направлении, для нас оно крайне важно, – констатировала губернатор. – В нашем регионе среди ветхого и аварийного есть еще и жилье, зараженное фенолом, формальдегидом, концентрации которых превышают предельно допустимые нормы".

В 2019 году в соответствии с федеральной программой в Югре было снесено свыше 30 тыс. кв. м аварийного жилья при плановых показателях около 5 тыс. В то же время за счет собственных средств регион ликвидировал еще более 70 тыс. кв. м. На это было направлено 11 млрд рублей. "Такая динамика сохранится и в 2020 году, и в будущем", - приводят в департаменте слова главы региона.

Также в ходе рабочей встречи с президентом в среду Наталья Комарова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе, попросила главу государства поддержать создание в Югре геномного центра, а Путин отметил, что округ под руководством Комаровой развивается успешно, и у нее есть основания претендовать на избрание губернатором ХМАО.