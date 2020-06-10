ТАСС, 10 июня. Рекультивация Челябинской городской свалки будет полностью завершена к ноябрю 2021 года, она полностью закрыта для приема отходов с 11 сентября 2018 года. Об этом рассказали в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области по итогам рабочей поездки губернатора Алексея Текслера на объект.

"Двадцать млн куб. м отходов, 75 га территории – это все ежегодно выбрасывало в атмосферу 60 тыс. т вредных веществ. Сегодня мы видим, что большая часть технических работ здесь завершена. Это первый шаг по наведению экологического порядка в регионе", – приводят в управлении слова губернатора. Текслер добавил, что в ближайших планах рекультивация свалок Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка. "Ведутся переговоры с Министерством природных ресурсов РФ, чтобы по аналогии с Челябинской городской свалкой включить их в проект "Чистая страна", - отмечают в управлении.

"Сейчас свалка почти полностью накрыта специальной геомембраной, на 80%, отсыпана супесью, поэтому запах уже не расходится по территории города. В следующем году на этом месте будет расти трава", - сказано в пресс-релизе.

"Следующие два больших шага по наведению экологического порядка в регионе – это решение вопроса выбросов на ЧМК и ЧЭМК (Челябинский металлургический и Челябинский электрометаллургический комбинаты – прим. ТАСС). <…> . Подписанные и согласованные планы уже решают большую часть проблем. Для каждого из этих производств поставлены дополнительные задачи", – заявил Текслер, добавив, что работа по экологической разрядке идет не только в Челябинске и Магнитогорске, но и в других промышленных городах, с ними заключаются соглашения по снижению объемов выбросов в атмосферу.

Об объекте

В рамках федерального проекта "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология") предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок. Одним из самых масштабных объектов в Челябинской области является свалка в областном центре, функционировавшая с 1949 года. Челябинская городская свалка была рассчитана на 640 тыс. т отходов в год, рекультивация ведется по нацпроекту "Экология". В прежние годы мусор на свалке периодически горел, объект давал до 15% общего объема вредных выбросов в атмосферу Челябинска. Фильтрат со свалки попадал в грунтовые воды и в реку Миасс.

К 2022 году возвышающаяся примерно на 40 м над поверхностью земли свалка превратится в холм, на котором будут расти цветы. В марте 2019 года предприятие "Росрао" стало единственным подрядчиком по выполнению рекультивации.

О проблеме в России

Ежегодно каждый россиянин создает 400-500 кг бытового мусора, который превращается в 60-70 млн т твердых коммунальных отходов в год в масштабах страны. Только с 2008 по 2018 год объем образования отходов вырос на 50%, рассказал ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. "Это серьезная цифра, которая показывает, что экономическое развитие страны дает такой побочный эффект", - сказал он. Кобылкин назвал наиболее проблемным направлением нацпроекта сферу реформирования системы обращения с ТКО, однако министерство ставит амбициозные планы по этому направлению на текущий год. "В части федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" на 2020 год запланированы создание электронной федеральной системы обращения с ТКО, значительный рост количества объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", - отметил министр.

Как сказала ранее на пресс-конференции в ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ведомство запланировало на 2020 год масштабные проверки работы региональных операторов, мест утилизации и всех элементов и структур, вовлеченных в реализацию реформы мусорной отрасли. "Мы планируем серьезные и крупные проверки как региональных операторов, так и лиц, вовлеченных в это, но не являющихся ими, также мест утилизации", - сообщила она.

Реализация реформы обращения с мусором в настоящее время идет с трудом, отметила она, указав, что очевидные результаты тоже есть. "Мы видим большое поле для работы, но также видим, что реформа идет. Уже меняется менталитет, теперь мы говорим про раздельный сбор как про что-то абсолютно необходимое. Мы поменяли целую парадигму существования", - пояснила Радионова.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.