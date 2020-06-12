Музеи и галереи Москвы приглашают зрителей на онлайн-экскурсии

Москва, 12 июня. Музеи и галереи, подведомственные департаменту культуры столицы, обеспечили бесплатный доступ к виртуальным экскурсиям, онлайн-лекциям и выставкам.

Посетители смогут узнать, почему Екатерина II хотела, чтобы в "Царицыне" было много очаровательных мест для отдыха, рассмотреть со всех сторон трехмерные модели кавалергарда, барабанщика и других участников Отечественной войны 1812 года. А еще гостям расскажут, как обратная сторона Луны связана с шампанским и зачем космонавты на орбите занимаются рыбалкой.

Один самых посещаемых музеев Москвы – Музей-панорама "Бородинская битва" – дает возможность совершить уникальное путешествие в русскую историю. На сайте музея можно посмотреть видеозаписи экскурсий и лекций по военной истории России, выступления оперных исполнителей и даже мини-спектакль "Читаем "Бородино", декорацией для которого послужила сама панорама "Бородинская битва".

"Поэтическая летопись Бородинского сражения" – это выставка-коллекция живописи и графики, в которой творения художников иллюстрируют стихотворение Михаила Лермонтова "Бородино", а материалы дают подробный исторический комментарий к каждой строфе, а также поясняют военные термины.

На виртуальной выставке "Игра в солдатики" посетители найдут пехотинца и гусара, кирасира и казака. Трехмерные модели можно "потрогать", "покрутить в руках", рассмотреть со всех сторон, также зрители узнают, сколько сигналов воспроизводил трубач кавалерийского полка.

Зрителей ждут увлекательные эфиры, содержательные беседы и интересные гости в Музее-заповеднике "Царицыно". Специальный проект "Роман готического вкуса" познакомит с литературными опытами Екатерины II – стихами и пьесами, которые императрица сочиняла на французском языке и называла "безделками".

Много необычного гости узнают о личности Павла I, и еще о том, насколько драматичной может быть тема "Искусство и Власть". Зрители могут "посетить" и царицынские оранжереи, а также виртуальную экскурсию по царицынскому Большому дворцу – самому загадочному и масштабному строению архитекторов Василия Баженова и Матвея Казакова.

Для тех, кто не может жить без музыкальной классики, работает виртуальная выставка "Великая Отечественная война и Музей Скрябина", повествующая не только о творчестве композитора Александра Скрябина, но и о патриотизме сотрудников музея, их ежедневном труде и огромном уважение к имени и наследию музыканта.

На онлайн-выставке "открытых писем" великого русского композитора можно изучать географию его триумфальных музыкальных путешествий: Москва и Санкт-Петербург, Лондон и Париж, Нью-Йорк и Брюссель.

Те, кто интересуется не только музыкальным, но и живописным искусством начала XX столетия, могут побывать на лекциях "Русские сезоны" искусствоведа, художника и журналиста Оксаны Санжаровой. Она подготовила рассказы о ярчайших художниках Серебряного века, среди которых Валентин Серов, Александр Бенуа, Лев Бакст, участники объединения "Мир искусства" и Сергей Дягилев.

На лекциях в Доме Гоголя гостям расскажут об интересных фактах из жизни писателя, о псевдонимах Гоголя, о том, как его называли друзья и знакомые. Здесь же открыта необычная онлайн-выставка "Иллюстрации к "Мертвым душам": взгляд через увеличительное стекло", посвященная 100-летию со дня смерти русского художника Василия Навозова.

Зрителей ожидают раритеты музейной коллекции: выставка "Приношения Гоголю", на которой покажут невероятные скульптурные портреты писателя из дерева работы Леонтия Усова; редкие книги, ценные гравюры, открытки и предметы декоративно-прикладного искусства.

Экскурсии и прямые эфиры проводятся в Мультимедиа-арт-музее: это новые выставки "Фотобиеннале-2020". Здесь можно увидеть легендарную "Студию 54" на фотографиях Тода Пападжорджа, "Наши 90-е. Время перемен" классика Игоря Мухина, метафизическую "Геометрию света" на снимках Александра Слюсарева.

На выставке "История России в фотографиях" представлены профессиональные и любительские фотографии, сделанные в России с 1840 по 1999 годы. Среди источников – музейные собрания, фототеки организаций, газет и журналов и личные коллекции.

А еще любой пользователь может пополнить архив, загрузив на сайт фотографии из домашних фотоальбомов.

В Музее космонавтики особенно оживленная лекционная и экскурсионная деятельность.

"Во время самоизоляции мы запустили большой онлайн-проект "Не выходи из космоса". Это лекции, игры, экскурсии, истории, которые можно смотреть прямо из дома, на страницах в социальных сетях Музея космонавтики – "ВКонтакте", Facebook, Instagram, а также на YouTube-канале. По факту мы запустили настоящее "музейное телевидение"! Программа каждого дня публикуется в виде бортового журнала, а наши онлайн-проекты пользуются большой популярностью", - рассказала директор московского Музея космонавтики Наталья Артюхина.

Подписчики музея смотрели в прямом эфире "ВКонтакте" запуск и возвращение космических кораблей с комментариями научных сотрудников. Главный праздник музея – День космонавтики – отметили 14-часовой прямой трансляцией, которую провели вместе со "ВКонтакте" и Роскосмосом. На вопросы в прямом эфире отвечали космонавты. Кроме этого, были показаны лучшие выпуски шоу "МКС на связи", а также документальные фильмы о героях космоса. Более 2,7 млн просмотров – это рекорд для музея.

"Для себя мы открыли, что онлайн-формат даtт возможность проводить мероприятия не только во время работы музея. Так, в 4 и 7 утра в прямом эфире "ВКонтакте" проводились трансляции запуска и стыковки грузового корабля "Прогресс МС-14". Эти эфиры смотрели не только там, где в это время не спали, но и в Москве, в Самаре, для кого-то это событие стало поводом встать пораньше", - отметила Артюхина.

Впервые вместе с другими музеями Москвы прошла трансляция "Ночь в музее". Вместе с Российским движением школьников был организован виртуальный космический квартирник. Песни о Земле и космосе пели под гитару космонавты Сергей Рязанский и Александр Лавейкин, а вел встречу заместитель директора по научной работе музея Вячеслав Климентов.

"Очень понравились нашим подписчикам интерактивные проекты, например, цикл встреч в Zoom "Поехали вместе!". Для тех, кто соскучился по путешествиям, это стало поводом для участия в акции всей семьи. Мы также познакомили наших посетителей с партнерами в других городах: музеем вулканов "Вулканариум" в Петропавловске-Камчатском, с планетарием в Екатеринбурге, Северо-Западной организацией Федерации космонавтики в Санкт-Петербурге и Музеем-заповедником П. И. Чайковского в Клину. Мы рассказали, как эти места связаны с космосом. В каждой встрече принимали участие кураторы выставок и космонавты, которые в чате конференции отвечали на вопросы подписчиков", - добавила директор.

Для детей вместе с Яндекс.Школой прошла серия познавательных интерактивных встреч в Zoom "Зарядка для ума". Ребятам рассказывали интересные истории, вместе с ними решали космические задачки и ребусы. В этом направлении планируется работать дальше.

А еще самоизоляция показала, что онлайн-форматы – это возможность для музеев и галерей выходить на новую аудиторию не только в Москве и российских городах, но и в других странах. Музей космонавтики будет активно развивать и продолжать работу в онлайн формате.

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