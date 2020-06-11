СТМ заключил контракт с индийской компанией SAN Еngineering

ТАСС, 11 июня. Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) заключил контракт с индийской компанией SAN Еngineering на поставку машинокомплектов для производства путевых машин типа RTM. Данное соглашение положило начало участию СТМ в государственной программе Make in India, сообщили в четверг в центре общественных связей​ российского холдинга.

"Экспорт комплектующих на промышленную площадку индийских партнеров в городе Бангалоре запланирован в августе текущего года. На базе российских машинокомплектов будут созданы выправочно-подбивочно-рихтовочные машины RTM-32, применяемые для строительства, ремонта и текущего содержания железнодорожных путей как с деревянными, так и железобетонными шпалами. Глубина локализации составит около 50%. Во втором квартале 2021 года RTM-32 будут переданы Индийским железным дорогам (ИЖД)", - сказано в сообщении холдинга.

По словам генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина, СТМ уже имеет опыт работы с ИЖД: компания ранее поставила в Индию 19 путевых машин и организовала их сервисное обслуживание на основе контрактов жизненного цикла.

"Мы заинтересованы в расширении присутствия СТМ на индийском рынке и видим взаимный интерес со стороны наших зарубежных партнёров. Уникальные накопленные компетенции СТМ позволяют адаптировать продукцию под потребности заказчика. Подписание соглашения с SAN Еngineering – еще один важный шаг по локализации производства на территории республики", – приводят в центре общественных связей слова Зубихина.

"Принципы компании SAN Еngineering основаны на выстраивании стратегических партнерских отношений. Сотрудничество с СТМ позволит раскрыть производственно-технологический потенциал при создании продукции, которая будет долго служить при строительстве перспективных инфраструктурных объектов. Наша компания известна качеством и надежностью выпускаемой железнодорожной техники, производственными возможностями, которые основаны на долгосрочных инвестициях и обязательствах", – цитируют в холдинге слова управляющего директора SAN Еngineering Раманатхана Нарайана.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

SAN Еngineering – многопрофильное предприятие, специализирующееся на выпуске четырех- и шестиосных локомотивов, путевой техники (дрезины для обслуживания), производстве гидропередач и редукторов различного типа. Персонал компании насчитывает около 500 человек, из которых 40 представляют конструкторский отдел.