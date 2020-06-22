На социальном форуме РСПП обсудят ответственное ведение бизнеса в посткризисном развитии

Москва, 22 июня. В рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей 23 июня в 11:00 проводит форум "Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект".

В формате видеоконференции на сессии "Ответственное ведение бизнеса в посткризисном развитии" планируется обсудить усиление социальных аспектов в деятельности государства и бизнеса во время и после кризиса COVID-19, ответственную деловую практику в контексте Целей устойчивого развития-2030 и национальных проектов; развитие инструментов измерения устойчивости компаний.

В рамках мероприятия с приветствиями выступят президент РСПП Александр Шохин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова. К дискуссии приглашены председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев, врио директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Марина Слуцкая, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов, аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев, генеральный директор компании "ФосАгро" Андрей Гурьев и другие.

Программа форума и регистрация.

Трансляция мероприятия.

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