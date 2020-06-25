Национальная космическая компания провела запуск прототипа суборбитальной ракеты

ТАСС, 25 июня. Национальная космическая компания совместно с группой специалистов в области ракетостроения провели испытания на спецполигоне в Кировской области.

Как рассказывают в компании, запуск войдет в Книгу рекордов России, так как в странах СНГ такого не делал никто. Ракета взлетела на высоту 15 километров. Ее скорость — 2 маха, то есть почти 2500 км/ч (а это вдвое быстрее скорости звука).

Ракета "Вятка" представляет собой классическую двухступенчатую конструкцию. В конструкцию ракеты входят: система управления (СУ), многоканальная система телеметрии система спасения второй ступени, система поиска, система управления, система видеофиксации. Высота ракеты составляет 3 метра. На поверхности ракеты расположены элероны.

На первой ступени установлен двигатель ракетный двигатель на твердом топливе (РДТТ) с импульсом 8000 Н*с. РДТТ второй ступени имеет имульс 5000 Н*с.

Контроль над запуском двигателей осуществляет бортовая система управления. До запуска второй ступени СУ отслеживает вертикальную скорость. Если ракета уходит в горизонт, то двигатель второй ступени не запускается.

В ракете установлена двухстадийная система спасения второй ступени. Она состоит из двух парашютов. Первый вытяжной парашют раскрывается в апогее, выполняет тормозную функцию и снижает скорость падения ракеты до 30 м/с. Второй парашют раскрывается на высоте 1 км от поверхности земли. Имеет купольную форму диаметром 1500 мм и снижает скорость падения второй ступени до 5 м/с.

Система поиска состоит из трех независимых маяков. Первый маяк находится в головном обтекателе ракеты, записывает и передает на наземную аппаратуру GPS координаты с интервалом 3 с. Второй маяк работает с более низким интервалом и передает координаты на радиостанцию. Третий маяк основан на GSM модуле. Данный с СУ передавались операторам квадрокоптеров, которые в режиме реального времени отслеживали направление полета ракеты и вели видеофиксацию.

При поисковых работах второй ступени GSM модуль не дал никаких результатов, так как сотовая связь в местности пуска отсутствовала.

В проектировании суборбитальной ракеты планируется установить систему спасения первой ступени.

По словам генерального директора Национальной космической компании Максима Куликова, такого в странах СНГ не делала ни одна частная космическая компания. Куликов рассказывает, что тестовые испытания ракетного двигателя проходили и ранее.

"В планах нашей компании - запуск настоящей суборбитальной ракеты. Все это — важнейшие шаги для Национальной космической компании в строительстве и запуске ракеты-носителя "Сибирь", которая будет доставлять на орбиту грузы до 1 тонны и станет успешным коммерческим проектом. Мы в этом уверены", - сказал Куликов.

Стоит отметить, что "Вятка" — это прототип суборбитальной ракеты, которую в скором времени Национальная космическая компания планирует запустить на высоту 100 километров (а это уже граница настоящего космоса, перед запуском требуются согласования с Роскосмосом и получение лицензии). Эта работа сейчас ведется. На испытания будут приглашены преподаватели и студенты профильных вузов, помимо ученого сообщества.

В ходе испытаний были успешно протестированы бортовые системы телеметрии , система разделения ступеней, система спасения и поиска.

Натурные испытания прототипа прошли успешно, следующим этапом будет запуск суборбитальной ракеты на 100 км с использованием жидкостного ракетного двигателя.