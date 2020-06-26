Поправки в Конституцию РФ будут способствовать развитию деловой и общественной среды

Москва, 26 июля. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня и продлится по 1 июля. Для внесения в Конституцию предложено 147 поправок, и гражданам страны предстоит решить, необходимы ли уточнения целого ряда положений основного закона страны.

Фонд "Росконгресс", как организатор крупнейших российских деловых мероприятий, не может не отметить важность положений Конституции, фиксирующих создание условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Общаясь каждый день с участниками наших мероприятий – бизнесменами со всего мира, взаимодействуя с деловыми объединениями и общественными организациями из более чем 200 стран, мы как никто знаем, что необходимо бизнесу для успешной работы: стабильность, прозрачность и предсказуемость, ориентированность власти на развитие общественных систем и институтов. Поправки в Конституцию придадут больше стабильности и устойчивости системе государственных органов и всей политической системе, появится реальный баланс власти. Изменения будут способствовать улучшению качества деловой и социальной среды в России, а значит, помогут создать условия для успешной работы российского и иностранного бизнеса.

"В оргкомитеты крупнейших мероприятий, проводимых Фондом "Росконгресс", входят представители различных ветвей власти, и каждый из форумов – это комплекс мер и решений, принимаемых на федеральном и региональных уровнях власти субъектов, принимающих мероприятия Фонда. Изменения в основном законе страны позволят оптимизировать работу на всех уровнях принятия решений и сделать российские деловые форумы еще более эффективными площадками для диалога бизнеса и власти в атмосфере доверия", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Серьезный акцент в поправках сделан на развитии социальной сферы: защите трудящихся, пенсионном обеспечении, социальной поддержке граждан, образовании, здравоохранении и укреплении общественного здоровья. Россия достигла уровня развития, который может позволить закрепить в Конституции целый блок социальных гарантий, которые станут неотъемлемой частью жизни. Эти обязательства государства перед людьми не могут быть нарушены – вне зависимости от экономической ситуации. Поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, закрепляют целый ряд новых положений о пенсионном обеспечении граждан, социальных выплатах, индексации социальных пособий. Еще одна важная их сторона – адресность. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, быть уверенным в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение всей его жизни.

Важнейшим приоритетом государственной политики России объявляются дети: государство гарантирует создание условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей и защищает базовые семейные ценности.

Новое время предъявляет новые вызовы. Россия была и будет страной научно-технического прогресса. Сегодня для сохранения конкурентоспособности экономики нужен технологический скачок в самых перспективных отраслях науки и техники. В ближайшие годы глобальная сфера данных будет расти. Компании используют новые технологии для выхода на новые рынки, повышения эффективности работы, удержания клиентов. Разумный подход к цифровизации способен в разы повысить эффективность всех отраслей экономики, улучшить ситуацию в здравоохранении, оказании госуслуг. В то же время, при использовании технологий и обороте данных должна обеспечиваться безопасность личности. Это станет абсолютным приоритетом для государства наравне с вопросами обороны. Поправки в Конституцию гарантируют поддержку этим сферам и одновременно защиту персональных данных граждан.

Любой гражданин страны в любом ее уголке должен быть обеспечен доступной и качественной медициной – этот очевидный постулат предлагается закрепить в основном законе. Это означает несколько важнейших вещей: люди будут обеспечены качественной помощью врачей вне зависимости от уровня их доходов и без привязки к месту проживания; сохранится программа госгарантий, в рамках которой лечение будет предоставляться бесплатно.

Авторы поправок уделили внимание также развитию культуры. Согласно поправкам, культура поддерживается и охраняется государством и является уникальным наследием многонационального народа России. Гарантируется защита культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Сохранить культуру, язык и традиции – значит сохранить страну.

Сохранение чистой среды для будущих поколений и ответственное отношение к животным – важная задача государства сегодня. Природное богатство России должно быть сохранено и передано потомкам.

Безусловно, все эти сферы являются основополагающими для жизни любого жителя нашей страны и будут являться ключевыми в рамках содержательных программ мероприятий, организуемых Фондом "Росконгресс", которые традиционно являются платформой для всестороннего объективного обсуждения самых актуальных вопросов текущей российской и международной повестки.

Голосование проводится на всей территории Российской Федерации, а также за ее пределами в соответствии с порядком, утвержденным ЦИК России. Впервые для граждан России, в Москве и Нижегородской области, также доступна услуга дистанционного электронного голосования – данная мера введена с целью охраны общественного здоровья в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.