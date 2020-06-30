РАНХиГС на Урале выделил гранты на бесплатное обучение детей работающих в пандемию медиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Уральский институт управления РАНХиГС выделил десять грантов на бесплатное обучение детей медицинских работников, которые работают с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Уральский институт управления - филиал РАНХиГС выделил 10 образовательных грантов для детей медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи людям с коронавирусной инфекцией. Грант предоставляется на весь период обучения по направлению "Государственное и муниципальное управление" бакалавриата. Получателей грантов будут определять в течение приемной кампании 2020 года", - говорится в сообщении, уточняя, что сумма баллов за ЕГЭ не должна быть ниже 210 за математику, обществознание и русский язык.

По инициативе директора Уральского института Руслана Долженко рассматривается возможность введения дополнительных грантов для детей медиков от партнеров института. В вузе сообщили о возможности создания в учреждении группы с углубленным изучением современных методов управления объектами системы здравоохранения, а также повышения качества медицинского обслуживания граждан.

"Врачи и медсестры, находящиеся на передовой борьбы с вирусом COVID-19, совершают круглосуточный подвиг. Общество перед ними в большом долгу. Наша благодарность как образовательной организации заключается в предоставлении детям этих героев возможности бесплатно получить качественное, современное и востребованное на рынке высшее образование, которое дает диплом РАНХиГС при президенте РФ", - приводят в пресс-службе вуза слова Долженко.