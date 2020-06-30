"Роснефть": за 25 лет работы "Сахалин-1" стал мировым рекордсменом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проект шельфовой добычи нефти и газа "Сахалин-1" за 25 лет работы стал мировым рекордсменом по целому ряду показателей. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении управления информационной политики компании "Роснефть".



Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту "Сахалин-1" между правительством РФ, администрацией Сахалинской области и международным консорциумом было подписано ровно 25 лет назад, 30 июня 1995 года. Участниками консорциума являются "Роснефть", американская ExxonMobil, индийская ONGC Videsh Ltd. и японская SODECO.



"Сахалин-1" стал проектом технологических рекордов, 9 из 10 самых протяженных скважин в мире пробурено именно на его месторождениях. Текущий мировой рекорд - скважина, пробуренная с платформы "Орлан", имеет протяженность 15 тыс. метров и отклонение от вертикали 14 тыс. 129 метров. Другой рекордсмен - верхняя часть платформы "Беркут" весом около 42 тыс. тонн - это самое тяжелое в мире верхнее строение, когда-либо установленное методом надвига в открытом море. А общий вес платформы "Беркут" превышает 200 тыс. тонн", - говорится в сообщении.



В "Роснефти" подчеркивают, что "Сахалин-1" является одним из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями, а также что проект стал примером применения передовых технологий для освоения запасов углеводородов в субарктических условиях.



В компании отмечают, что за 25 лет реализации проекта накопленная добыча нефти и конденсата превысила 125 млн тонн, потребителям на Дальнем Востоке отправлено более 28 млрд квадратных метров природного газа. "За годы реализации проекта "Сахалин-1" были продемонстрированы выдающиеся операционные показатели", - говорится в сообщении.



Потенциальные извлекаемые запасы проекта, по данным "Роснефти", составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа. "За время проекта отгружено свыше 1200 танкеров нефти высококлассной марки "Сокол". Реализация проекта "Сахалин-1" обеспечивает сбалансированные поступления в бюджет РФ, на сегодняшний момент они составляют более 1,2 трлн руб., в том числе в Сахалинскую область – свыше 500 млрд руб.", - рассказали в компании.

О проекте "Сахалин-1"

Проект "Сахалин-1" включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин, говорится в сообщении "Роснефти". В 2005 г. было введено в эксплуатацию первое месторождение Чайво, в 2010 г. - месторождение Одопту, в январе 2015 г. - месторождение Аркутун-Даги.



Разработка месторождения Чайво ведется как с береговых, так и с морских сооружений. По информации компании, северо-западная часть основного нефтеносного пласта месторождения Чайво была разработана с помощью наземной буровой установки "Ястреб". Добыча нефти и газа на Чайво также ведется с морской платформы "Орлан". Она используется для разработки юго-западной части основного эксплуатационного объекта месторождения Чайво.



Месторождение Одопту находится примерно в 70 км к северу от буровой площадки Чайво. Буровые работы здесь были начаты в мае 2009 г., после передислокации буровой установки "Ястреб" с месторождения Чайво и ее модернизации. Месторождение нефти и газа Аркутун-Даги расположено примерно в 25 км от северо-восточного побережья Сахалина, к востоку от месторождения Чайво. Освоение этого месторождения ведется с использованием новой морской буровой и добывающей платформы "Беркут".



Продукция со всех буровых площадок поступает на береговой комплекс подготовки (БКП) "Чайво" на острове Сахалин, а затем перекачивается по трубопроводу на выносной терминал "Де Кастри" и танкерным флотом отгружается потребителям.



"БКП изначально рассчитан на подготовку до 34 тыс. тонн нефти в сутки, однако благодаря успешным инженерным решениям и установке дополнительного оборудования в 2019 г. суточный объем подготовки достиг 41 тыс. тонн", - подчеркивается в сообщении "Роснефти".